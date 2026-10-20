اعتراف ترامپ به انزوای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری آرتی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی با انتقاد از کشورهای اروپایی، مدعی شد که واشنگتن با وجود صرف هزینه‌های هنگفت برای حفاظت از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، هنگام درخواست کمک از متحدان خود مورد حمایت قرار نگرفته است.

ترامپ با اعتراف به انزوای آمریکا در تجاوز به خاک ایران گفت: «در ارتباط با ایران درخواست کمک کردیم؛ کمکی که به آن نیاز نداشتیم، اما من در حال آزمایش ناتو بودم.»

رئیس‌جمهور آمریکا، اروپا را به گم کردن مسیر درست متهم کرد و افزود: «اگر اروپا به‌زودی راه خود را پیدا نکند، چاره‌ای جز ترک آن نخواهیم داشت.»

ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش، سیاست‌های مهاجرتی کشورهای اروپایی را مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد: «اروپا اجازه ورود مهاجرانی را می‌دهد که از آن متنفرند.»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به هزینه‌های واشنگتن برای تأمین امنیت کشورهای عضو ناتو گفت: «صدها میلیارد دلار برای حفاظت از کشورهای عضو ناتو هزینه کردیم، اما وقتی درخواست کمک کردیم، آنها به ما کمک نکردند.»

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که مشارکت نکردن متحدان اروپایی آمریکا در تجاوز به خاک ایران، از محورهای اختلاف میان واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی بوده است.