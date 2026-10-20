«حنجره زخمی زاگرس» به تالار وحدت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تالار وحدت تهران روز جمعه هشتم آبان میزبان برگزاری تازه‌ترین کنسرت موسیقی «راهو» به خوانندگی ایرج رحمانپور از هنرمندان پیشگام موسیقی مقامی لرستان در قالب یک پروژه متفاوت خواهد بود.

ایرج رحمانپور از خوانندگان، شاعران و پژوهشگران معروف موسیقی نواحی لرستان است که در میان اقوام ایرانی زاگرس‌نشین به «حنجره زخمی زاگرس» شهرت دارد و تاکنون نیز آثار متعددی را پیش روی مخاطبان قرار داده است که از آن جمله می توان به «بهارباد»، «آینه اشک»، «سفر امید»، «هچایه» و «وانو» اشاره کرد.

این هنرمند که دارای آثار نوشتاری و موسیقایی متعددی درباره فرهنگ و هنر منطقه زاگرس و زبان «مینجایی» و «لکی» است از کودکی با توجه به توانایی‌اش در آواز و آوازخوانی تلاش کرد تا در این حوزه فعالیت های خود را گسترش دهد، مسیری که زندگی در یک منطقه باستانی و آشنایی با فرهنگ و هنر «سرزمین مفرغ» او را به مطالعه زبان و فرهنگ کهن سرزمینش هدایت کرد.

رحمانپور در ترانه هایش از مجموعه زبان های لری خرم آبادی و لکی استفاده می کند و به گفته بسیاری از کارشناسان و فرهنگ شناسان آثارش نقش موثری در احیای زبان مینجایی و لکی داشته است.

پایه و اساس آوازهای ایرج رحمانپور بر اساس «هوره» و «مویه» تشکیل شده که در این سال ها تلاش کرده است براساس آنچه از این فرهنگ ها و بن مایه های موسیقایی آموخته از «موسیقی کار»، «آئین های نمایشی»، «موسیقی سوگ»، «موسیقی جشن»، «حماسه»، «لالایی ها» و «اسطوره ها» در اجرای آثارش استفاده کند و با درهم آمیزی جریان های مختلف فرهنگی و اجتماعی فضای متفاوتی را برای کارهایش رقم زده است.