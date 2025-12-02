  1. هنر
جزئیات کنسرت «حنجره زخمی زاگرس» در تالار وحدت

تازه ترین کنسرت ایرج رحمانپور مشهور به «حنجره زخمی زاگرس» روز پنجشنبه سیزدهم آذر در تالار وحدت تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، کنسرت گروه موسیقی راهو به سرپرستی سبحان امرایی و خوانندگی ایرج رحمانپور، ۱۳ آذر در تالار وحدت برگزار می‌شود.

در این کنسرت قطعاتی از موسیقی لرستان با شعر و آهنگسازی ایرج رحمانپور و تنظیم کنندگی علیرضا کاظمی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

سبحان امرایی (کمانچه)، علیرضا کاظمی (سنتور)، کسری زرین قلم (کمانچه)، محمد جمشیدی (سازهای کوبه‌ای)، پویان جمشیدی (دف)، حسین مرادی (تنبک)، علی انواری (سرنا)، جواد خنجریان (تار) و سجاد همتی (همخوان) اعضای گروه راهو را تشکیل می‌دهند.

کنسرت گروه موسیقی راهو به سرپرستی سبحان امرایی و خوانندگی ایرج رحمانپور، از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه پنج‌شنبه ۱۳ آذر در تالار وحدت برگزار می‌شود.

