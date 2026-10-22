به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پلک بی‌خواب دریا - مجموعه اتودهای پیشرفته ملودیک برای سنتور» عنوان یکی از تازه ترین محصولات مرتبط با تالیف آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر به نویسندگی و اجرای میلاد محمدی توسط نشر «ماهور» پیش روی علاقه مندان و مخاطبان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفته است.

«جنگ و صلح»، «زنگ شتر»، «لالایی»، «غریبانه»، «پرده پندار»، «آساره»، «پلک بی خواب دریا»، «صبوحی»، «چهار مضراب راست پنجگاه»، «سماع سرور» هم آثار صوتی هستند که در ضمیمه این کتاب به مخاطبان ارائه شده است.

میلاد محمدی درباره این اثر نوشته است:

«مجموعه‌ حاضر شامل ۱۰ قطعه برای سنتور است که هفت قطعه برای سنتور نه‌خرکِ سل کوک و سه قطعه برای سنتور یازده‌خرکِ می کوک تألیف شده است.

این مجموعه با هدف گسترش رپرتوار مکتوب سنتور در دستگاه‌ها و تُنالیته‌های کمتر رایج (مانند چهارگاه سل و شور دو) با ارائه اتودهای ملودیک برای نوازندگان دوره‌ عالی، موجب تقویت تکنیکی نوازندگان خواهد شد.

همچنین تقویت دینامیک و پویایی هر ۲ دست در بسترهای پلی‌فونیک و معرفی ظرفیت‌های اجرایی جدید برای این ساز مدنظر بوده است.»