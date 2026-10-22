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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۲

«پلک بی‌خواب دریا» خواندنی شد؛ جایی برای گسترش یک مکتب موسیقایی

«پلک بی‌خواب دریا» خواندنی شد؛ جایی برای گسترش یک مکتب موسیقایی

«پلک بی‌خواب دریا» عنوان یکی از تازه ترین محصولات مرتبط با حوزه تالیف آثار موسیقایی است که به نویسندگی و اجرای میلاد محمدی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پلک بی‌خواب دریا - مجموعه اتودهای پیشرفته ملودیک برای سنتور» عنوان یکی از تازه ترین محصولات مرتبط با تالیف آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر به نویسندگی و اجرای میلاد محمدی توسط نشر «ماهور» پیش روی علاقه مندان و مخاطبان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفته است.

«جنگ و صلح»، «زنگ شتر»، «لالایی»، «غریبانه»، «پرده پندار»، «آساره»، «پلک بی خواب دریا»، «صبوحی»، «چهار مضراب راست پنجگاه»، «سماع سرور» هم آثار صوتی هستند که در ضمیمه این کتاب به مخاطبان ارائه شده است.

میلاد محمدی درباره این اثر نوشته است:

«مجموعه‌ حاضر شامل ۱۰ قطعه برای سنتور است که هفت قطعه برای سنتور نه‌خرکِ سل کوک و سه قطعه برای سنتور یازده‌خرکِ می کوک تألیف شده است.

این مجموعه با هدف گسترش رپرتوار مکتوب سنتور در دستگاه‌ها و تُنالیته‌های کمتر رایج (مانند چهارگاه سل و شور دو) با ارائه اتودهای ملودیک برای نوازندگان دوره‌ عالی، موجب تقویت تکنیکی نوازندگان خواهد شد.

همچنین تقویت دینامیک و پویایی هر ۲ دست در بسترهای پلی‌فونیک و معرفی ظرفیت‌های اجرایی جدید برای این ساز مدنظر بوده است.»

کد مطلب 6986042
علیرضا سعیدی

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