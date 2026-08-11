به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین اعتکاف علمی طلاب با عنوان «مدرسه فقه و اصول» از ۲۴ مرداد لغایت ۵ شهریور ۱۴۰۵ در حرم رضوی برگزار میشود.
این رویداد علمی که با هدف ارتقای بنیانهای استنباط و تعمیق نگاه روشمند به فقه برگزار میگردد، امسال تمرکز ویژهای بر موضوع «مقاصد شریعت» و کاربست آن در ساحتهای مختلف فقهی، اقتصادی، تربیتی و سیاسی دارد. در این دوره، اساتید برجسته حوزه علمیه به بررسی ابعاد گوناگون این نظریه، چالشها و جایگاه آن در دستگاه اجتهاد معاصر میپردازند.
در این دوره از اعتکاف علمی، اساتید شاخص حوزه به ارائه مباحث تخصصی در محورهای ذیل خواهند پرداخت:
آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی: بررسی حجیت مقاصد
حجتالاسلام سیداحمد علمالهدی: نقش اهداف شریعت در فقه سیاسی
حجتالاسلام محمد مهدی قائینی: راههای کشف ملاکات
آیتالله ابوالقاسم علیدوست: بررسی حجیت مقاصد، رابطه علم و دین، و نقش اهداف شریعت در فقه اقتصادی
حجتالاسلام سید محمدمهدی میرباقری: بررسی حجیت مقاصد و رابطه علم و دین
حجتالاسلام مهدی زمانیفرد: مقاصد شریعت و تفاوتهای آن در مذاهب فقهی، رابطه مقاصد با ملاکات، مذاق و روح شریعت، و نقش اهداف شریعت در استنباط احکام جهاد
حجتالاسلام عبدالحمید واسطی: الگوریتم موجه مقاصد
حجتالاسلام محمد عندلیب همدانی: تبیین و بررسی نظریه تعایش سلمی و نقش کرامت انسانی در استنباط احکام شرعی
حجتالاسلام مجتبی الهی خراسانی: نقش اهداف و ملاکات در حل تزاحمات، تشخیص اولویات، جایگاه اهداف کلی شریعت در روششناسی استنباط مسائل مستحدثه، و فقه تعلیم و تربیت
حجتالاسلام محمود حکمتنیا: نقش اهداف شریعت در فقه خانواده
حجتالاسلام محمد عشایری: نقش اهداف شریعت نزد قدما، متأخرین و معاصرین
در بخش کرسیهای علمی این اعتکاف، فضای نقد و تبادل آرا با برگزاری سه نشست تخصصی دنبال خواهد شد. در اولین نشست، محمد مهدی قائینی با ارائه بحث خود پیرامون موضوع «تمسک به عام در شبهه مصداقیه»، دیدگاههای خود را مطرح میکند که در ادامه، مهدی زمانیفرد به نقد و بررسی دقیق این ارائه خواهد پرداخت.
در نشست دوم، سیدمحمدحسن وحدتی به تبیین «نقش اهداف شریعت در فقه جزائی» میپردازد تا چالشها و ظرفیتهای این رویکرد در حوزه حقوق جزا بررسی شود؛ در این جلسه نیز محمود حکمتنیا بهعنوان ناقد، به ارزیابی مباحث مطرحشده میپردازد.
همچنین در سومین کرسی تخصصی، علی الهی خراسانی با ارائه موضوع «نقش متفکران وابسته به جریان اسلامگرایی در توسعه اندیشه مقاصد شریعت»، به واکاوی این حوزه مطالعاتی میپردازد و علی رحمانی نقد و ارزیابی این دیدگاه را بر عهده خواهد داشت.
این اعتکاف علمی، فرصتی مغتنم برای پژوهشگران و طلاب سطوح عالی است تا با تکیه بر متدولوژی فقاهتی، نسبت به حل چالشهای روزآمد جامعه اسلامی از منظر فقه و اصول اقدام نمایند.
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