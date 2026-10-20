به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی گلبال ایران در سومین دیدار خود در بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا، برابر تایلند به پیروزی رسید تا با کسب شش امتیاز، جایگاه خود را در جدول مسابقات بهبود ببخشد.



ملی‌پوشان ایران در این مسابقه عملکرد خوبی داشتند و نیمه نخست را با نتیجه ۷ بر ۲ به پایان رساندند. در نیمه دوم، تیم تایلند نسبتا نمایش بهتری ارائه کرد و تلاش داشت اختلاف را کاهش دهد، اما در نهایت این تیم ایران بود که توانست با نتیجه ۱۲ بر ۹ به برتری برسد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کند.



در پایان این دیدار تیم ملی ایران از سه بازی با ۷ امتیاز در جایگاه دوم جای گرفت و ژاپن همچنان در رده اول قرار دارد.



۴ تیم ابتدایی جدول در مرحله نیمه نهایی به مصاف هم خواهند رفت تا برنده آن دو بازی فینال این پارالمپیک آیچی - ناگویا برگزار کنند.