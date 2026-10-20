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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۰

بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ – ناگویا

پیروزی گلبالیست‌های ایران مقابل تایلند در گام سوم

پیروزی گلبالیست‌های ایران مقابل تایلند در گام سوم

تیم ملی گلبال ایران سومین دیدار خود در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی را با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی گلبال ایران در سومین دیدار خود در بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا، برابر تایلند به پیروزی رسید تا با کسب شش امتیاز، جایگاه خود را در جدول مسابقات بهبود ببخشد.

ملی‌پوشان ایران در این مسابقه عملکرد خوبی داشتند و نیمه نخست را با نتیجه ۷ بر ۲ به پایان رساندند. در نیمه دوم، تیم تایلند نسبتا نمایش بهتری ارائه کرد و تلاش داشت اختلاف را کاهش دهد، اما در نهایت این تیم ایران بود که توانست با نتیجه ۱۲ بر ۹ به برتری برسد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کند.

در پایان این دیدار تیم ملی ایران از سه بازی با ۷ امتیاز در جایگاه دوم جای گرفت و ژاپن همچنان در رده اول قرار دارد.

۴ تیم ابتدایی جدول در مرحله نیمه نهایی به مصاف هم خواهند رفت تا برنده آن دو بازی فینال این پارالمپیک آیچی - ناگویا برگزار کنند.

کد مطلب 6983560

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