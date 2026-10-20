هلال احمر اصفهان در ۲۴ ساعت گذشته به ۱۱ حادثه دیده امدادرسانی کرد

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آمار و ارقام عملیات‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در تاریخ بیست‌وششم مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای امدادی این جمعیت با هوشیاری و آمادگی کامل، به ۷ مورد حادثه مختلف در سطح استان امدادرسانی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با تفکیک نوع حوادث رخ‌داده افزود: از مجموع ۷ حادثه ثبت‌شده، ۳ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، ۳ مورد خدمات حضوری به مراجعان و مسافران، و ۱ مورد نیز حادثه صنعتی و کارگاهی بوده است.

مومنی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات‌ها، در مجموع ۱۱ نفر دچار حادثه شدند که متأسفانه ۸ نفر از آنان آسیب دیده و مصدوم شدند. با تلاش نجاتگران هلال‌احمر، ۵ نفر از مصدومان برای ادامه درمان‌های تخصصی به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱ نفر نیز خدمات درمان سرپایی در محل دریافت کرد.

وی با اشاره به مشارکت پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای و بین‌شهری استان در این ماموریت‌ها تصریح کرد: پایگاه‌های «اوزون‌بلاغ» فریدونشهر، «مهیار» شهرضا، «دولت‌قرین» سمیرم، «علویجه» نجف‌آباد، «قلعه‌آقا» لنجان (با پوشش ۲ عملیات) و «مورچه‌خورت» شاهین‌شهر در این ماموریت‌ها حضور فعال داشته و به یاری آسیب‌دیدگان شتافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در پایان از هموطنان و رانندگان محترم خواست: با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و همچنین رعایت نکات ایمنی در محیط‌های کار و جاده‌ها، ضریب ایمنی سفرها و فعالیت‌های خود را افزایش دهند و در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق شماره تلفن ۱۱۲ (ندای امداد) به هلال‌احمر اطلاع دهند.