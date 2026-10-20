پاراجودوکار ایران صاحب مدال برنز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های پاراجودو بازی های پارااسیایی و در مرحله رده بندی وزن ۸۱ کیلوگرم نابینایان، مهدی برچلو در کمتر از ۳۰ ثانیه و با امتیاز ایپون، «آرستابکوف» از قزاقستان را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

