پاراجودوکار ایران صاحب مدال برنز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های پاراجودو بازی های پارااسیایی و در مرحله رده بندی وزن ۸۱ کیلوگرم نابینایان، مهدی برچلو در کمتر از ۳۰ ثانیه و با امتیاز ایپون، «آرستابکوف» از قزاقستان را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.
مهدی برچلو در وزن ۸۱- کیلوگرم مسابقات جودو بازی های پاراآسیایی به مدال برنز دست یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های پاراجودو بازی های پارااسیایی و در مرحله رده بندی وزن ۸۱ کیلوگرم نابینایان، مهدی برچلو در کمتر از ۳۰ ثانیه و با امتیاز ایپون، «آرستابکوف» از قزاقستان را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.
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