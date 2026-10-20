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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پاراجودوکار ایران صاحب مدال برنز شد

پاراجودوکار ایران صاحب مدال برنز شد

مهدی برچلو در وزن ۸۱- کیلوگرم مسابقات جودو بازی های پاراآسیایی به مدال برنز دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های پاراجودو بازی های پارااسیایی و در مرحله رده بندی وزن ۸۱ کیلوگرم نابینایان، مهدی برچلو در کمتر از ۳۰ ثانیه و با امتیاز ایپون، «آرستابکوف» از قزاقستان را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

کد مطلب 6983715

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