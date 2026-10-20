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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

رزمایش جان‌فدا نمایش وحدت و آمادگی مردم سنندج

رزمایش جان‌فدا نمایش وحدت و آمادگی مردم سنندج

سنندج- مردم سنندج با حضور در رزمایش جان‌فدا، بر همبستگی ملی و آمادگی برای دفاع از امنیت و اقتدار ایران تأکید کردند.

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کد مطلب 6983721

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