رزمایش جان‌فدا نمایش وحدت و آمادگی مردم سنندج

سنندج- مردم سنندج با حضور در رزمایش جان‌فدا، بر همبستگی ملی و آمادگی برای دفاع از امنیت و اقتدار ایران تأکید کردند.