https://mehrnews.com/x3dnGW ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳ کد مطلب 6983721 استانها کردستان استانها کردستان ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳ رزمایش جانفدا نمایش وحدت و آمادگی مردم سنندج سنندج- مردم سنندج با حضور در رزمایش جانفدا، بر همبستگی ملی و آمادگی برای دفاع از امنیت و اقتدار ایران تأکید کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6983721 کپی شد مطالب مرتبط سنندج آمادگی برگزاری نخستین رویداد فرهنگی منطقهای موسیقی را دارد حضور مردم سنندج در آستانه آغاز رزمایش «جانفدا» حضور مردم در جانفدا پیام وحدت و دفاع از ایران برگزاری رزمایش «جانفدای ایران» در بیجار همزمان با سراسر کشور برچسبها سنندج جانفدا جانفدایان ایران
نظر شما