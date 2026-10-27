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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

ثبت‌نام ۱۰ هزار داوطلب در آزمون مهندسی البرز

ثبت‌نام ۱۰ هزار داوطلب در آزمون مهندسی البرز

کرج _ مدیرکل راه و شهرسازی البرز گفت: ۳۰ درصد از مجموع ۱۰ هزار و ۲۲۵ داوطلب آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی استان را بانوان تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عسگری، مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز از شرکت ۱۰ هزار و ۲۲۵ داوطلب در آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی در این استان خبر داد.

وی اظهار کرد: آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی روزهای پنجشنبه و جمعه، هفتم و هشتم آبان‌ماه، همزمان با سراسر کشور در دو حوزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دانشگاه پیام نور کرج برگزار می‌شود.

وی افزود: داوطلبان در هفت رشته مهندسی و همچنین شش رشته مربوط به کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی البرز با اشاره به ترکیب جنسیتی شرکت‌کنندگان گفت: ۳۰ درصد داوطلبان این آزمون را بانوان و ۷۰ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

عسگری حدنصاب قبولی در آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان را در رشته‌های مختلف، ۵۰ درصد نمره کل آزمون اعلام کرد و گفت: نتایج از طریق وب‌سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6991502

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