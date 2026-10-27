خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: اگر در قرارداد خرید خانه، جای دقیق آپارتمان، پارکینگ و انباری به‌روشنی نوشته نشود، ممکن است ماجرا سال‌ها بعد به دادگاه برسد. گاهی یک دعوا کافی است تا جانمایی واحدها تغییر کند و خریدار ناچار شود برای گرفتن ملکی که سال‌ها پیش خریده، دوباره شکایت کند.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در دیدار مردمی امروز، پس از شنیدن درخواست شهروندی که ۱۵ سال بعد از خرید آپارتمان برای تحویل آن با مشکل روبه‌رو شده، اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و صدور شناسه یکتا را راه جلوگیری از چنین اختلافاتی دانست.

ماجرای خریدار ۱۵ سال پیش

یکی از مراجعان دیدار مردمی روز جاری ادعا کرد حدود ۱۵ سال پیش، با مبایعه‌نامه یک واحد آپارتمانی را در یک برج مسکونی خریده است. به گفته او، اکنون به‌دلیل دعوای یکی از خریداران و کارشناسی انجام‌شده، جانمایی آپارتمان تغییر کرده است.

این شهروند گفت: برای تحویل آپارتمان خود باید دوباره طرح دعوا کند تا مالک ملک دیگری که اکنون ساکن دیگری دارد، آن را به او تحویل دهد.

رئیس کل دادگستری البرز با طرح چند پرسش درباره قرارداد میان خریدار و فروشندگان، موضوع را بررسی کرد.

وی با اشاره به این پرونده گفت: بی‌توجهی به مشخصات دقیق املاک در زمان معامله می‌تواند سال‌ها بعد نیز مشکلات حقوقی ایجاد کند.

دعاوی پیاپی به‌خاطر یک ابهام

رئیس کل دادگستری البرز متذکر شد: «متأسفانه یکی از دعاوی که در محاکم حقوقی استان مطرح می‌شود، موضوع جانمایی آپارتمان، پارکینگ، انباری و سایر املاک است که بسیاری از آنها به دلیل قید نشدن صریح موقعیت مورد معامله در قرارداد یا تغییرات بعدی ایجاد می‌شود و همین مشکل موجب طرح دعاوی متعدد و پیاپی در دستگاه قضایی می‌شود.»

وی افزود: ابهام در مشخصات مورد معامله، علاوه بر تحمیل هزینه و زمان به شهروندان، زمینه طرح دعاوی متعدد و متوالی در محاکم قضایی را فراهم می‌کند.

شناسه یکتا راه‌حل ماده ۱۴

وی با اشاره به اینکه با اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و صدور شناسه یکتا، بسیاری از این مشکلات برطرف می‌شود، گفت: بر این اساس، سازمان ثبت اسناد به هر واحد آپارتمانی و ملحقات آن، شامل پارکینگ و انباری، یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.

به گفته رئیس کل دادگستری البرز، پس از آن هر اقدام حقوقی درباره ساختمان در حال احداث، فقط با استفاده از این شناسه یکتا معتبر خواهد بود.

فاضلی هریکندی ادامه داد: شناسایی دقیق واحدها و متعلقات آنها از طریق شناسه یکتا می‌تواند به شفافیت بیشتر معاملات کمک کند و احتمال اختلاف ناشی از مشخص نبودن موقعیت دقیق مورد معامله را کاهش دهد.

توصیه حقوقی رئیس‌کل دادگستری البرز

رئیس کل دادگستری البرز در پایان توصیه کرد شهروندان پیش از امضای قراردادهای ملکی، مشخصات مورد معامله و تمام ملحقات آن را به‌صورت روشن بررسی کنند و از درج اطلاعات کلی یا مبهم که ممکن است در آینده زمینه اختلاف را فراهم کند، بپرهیزند.

وی افزود: طرفین معامله باید نسبت به آثار حقوقی مفاد قرارداد و الزامات قانونی مربوط به ثبت رسمی معاملات آگاهی کافی داشته باشند.

به گفته وی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای شفاف‌سازی معاملات، در کنار افزایش آگاهی حقوقی شهروندان، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و دستگاه قضایی جلوگیری کند.