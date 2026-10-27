گفتگوی سران فنلاند و نروژ با پوتین درباره اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز سه‌شنبه به درخواست طرف‌های فنلاندی و نروژی با الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند و یوناس گار استوره، نخست‌وزیر نروژ تلفنی گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه کرملین، رهبران سه کشور درباره حل‌وفصل بحران اوکراین با توجه به مذاکرات پوتین با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در سن‌پترزبورگ و دیدارهای استوب و استوره با ویتکاف و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در اسلو تبادل نظر کردند.

ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه در ابوظبی

کرملین اعلام کرد رهبران از توافق برای ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا در نیمه نخست نوامبر در ابوظبی استقبال کردند. این مذاکرات از جمله با هدف تضمین امنیت دو کشور پس از پایان کامل درگیری‌ها برگزار می‌شود.

موضع روسیه درباره حل بحران

بر اساس این بیانیه، پوتین وضعیت کنونی منطقه درگیری و «ریشه‌های اصلی» بحران را بررسی کرد. کرملین تأکید کرد دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار تنها با در نظر گرفتن کامل و بدون قیدوشرط منافع مشروع روسیه امکان‌پذیر است. این بیانیه همچنین سیاست‌های اتحادیه اروپا و ناتو را «تقابل‌جویانه» توصیف کرد.

امنیت دریای بالتیک و شمال اروپا

رهبران درباره امنیت و ثبات منطقه دریای بالتیک و شمال اروپا نیز گفت‌وگو کردند. به گفته کرملین، استوب و استوره بر رعایت حقوق بین‌الملل دریایی و اصل آزادی کشتیرانی تأکید کردند.

آتش‌بس موقت در جبهه خرسون

کرملین اعلام کرد پوتین از آغاز عملیات بشردوستانه با میانجی‌گری آمریکا در منطقه شهرک اولشکی خبر داد که برای اجرای آن، آتش‌بس موقتی در جبهه خرسون برقرار شده است. رهبران سه کشور همچنین بر ادامه تماس‌های تلفنی مستقیم توافق کردند.

این تماس در حالی برقرار شده که هر دو کشور عضو ناتو هستند و از نظر امنیتی با روسیه مرز مشترک دارند.