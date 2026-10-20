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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

غائبی در یک قدمی طلای آسیا؛ سلام به نیمه نهایی

غائبی در یک قدمی طلای آسیا؛ سلام به نیمه نهایی

سمنان- ندا غائبی ورزشکار شایسته بوچیای جمهوری اسلامی ایران و فرزند برومند استان سمنان در یک قدمی طلای بازی‌های پاراآسیایی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ندا غائبی ورزشکار شایسته بوچیای تیم ملی جمهوری اسلامی ایران و فرزند برومند استان سمنان صبح سه شنبه بار دیگر برای کشورمان افتخار آفرینی کرد و به نیمه نهایی مسابقات پارآسیایی صعود کرد.

ندا غائبی در کلاس بی سی وان که روز قبل نیز رنکینگ اول جهان و آسیا از ژپن را شکست داده بود با پیروزی مقتدرانه مقابل حریف تایلندی، مجوز حضور در جمع چهار نفر برتر را کسب کرد.

ندا غائبی حالا در یک قدمی مدال طلا قرار گرفته و سکوی قهرمانی پارا آسیایی را زیر پای خود می بیند غائبی فردا باید در ادامه مسابقات با رقیب خود از هنگ کنگ مصاف خواهد داد.

این نخستین باری است که یک بازیکن بزرگسال از کشورمان توانسته به نیمه نهایی مسابقات پارآسیایی راه یابد و در صورتی که فردا بتواند رقیب خود را شکست دهد مدال نقره خود را تضمین کرده و برای کسب مدال طلا تلاش خواهد کرد.

رقابت‌های بوچیا در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶ با حضور ۹۱ ورزشکار از ۲۲ کشور در ژاپن در حال برگزاری است.

کد مطلب 6983728

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