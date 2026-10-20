به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، دوره جدید برنامه شناسایی معلمان نمونه بر پایه تجربه دوره پیشین طراحی شده است؛ دوره‌ای که در آن نظرسنجی از بیش از ۲ میلیون و ۲۴۲ هزار دانش‌آموز ثبت شد، ۱۱۵ معلم نمونه استانی به‌صورت برخط ارزیابی شدند و ۱۵ معلم به‌عنوان منتخب کشوری معرفی شدند.

برای آماده‌سازی دوره جدید، اقدامات زیر انجام شده است:

آسیب‌شناسی برنامه: دبیرخانه تخصصی آسیب‌شناسی در اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه مستقر شد. پرسشنامه و فرم الکترونیکی دریافت نظرات به همه استان‌ها ارسال شد و نتایج با کمک هوش مصنوعی جمع‌بندی گردید. جلسه‌ای با ارزیابان مرحله کشوری هم برای بررسی چالش‌های اجرایی و استخراج پیشنهادهای اصلاحی برگزار شد.

دریافت نظر ذی‌نفعان: نمونه‌برگ شاخص‌ها برای معلمان و کارکنان تخصصی نمونه سال‌های گذشته ارسال شد. پیشنهادهای معاونت‌های وزارت آموزش و پرورش نیز دریافت و در نمونه‌برگ‌ها اعمال شد. گزارش آسیب‌شناسی سامانه شناسایی هم برای اصلاح به مرکز فناوری ارسال شد.

بازنگری شاخص‌ها: کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار معاونت‌های ستادی، شاخص‌های شناسایی منطقه‌ای، استانی و کشوری معلمان، مدیران و معاونان مدارس را در ۴ جلسه بررسی و اصلاح کرد. مهم‌ترین تغییر، افزایش سهم عملکرد حرفه‌ای به حدود ۵۰ درصد است.

پایش ستادهای استانی: عملکرد ستادهای استانی بزرگداشت مقام معلم در ۳۲ استان بر پایه شاخص‌های مصوب ارزیابی و رتبه‌بندی شد تا دوره جدید با اتکا به الگوهای موفق اجرا شود.

انتشار تجارب برتر: فیلم تدریس معلمان نمونه برای بهره‌برداری فرهنگیان در سامانه مای‌مدیو و کانال شناسایی معلمان نمونه در شاد قرار می‌گیرد و تدوین کتاب زندگی‌نامه و تجارب برتر معلمان و کارکنان تخصصی نمونه کشوری نیز در حال چاپ جهت انتشار است.

دبیرخانه بزرگداشت مقام معلم اعلام کرده است که «تداوم، توسعه و ارتقای نظام شناسایی معلمان نمونه» را در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دنبال می‌کند و بزرگداشت مقام معلم را از یک برنامه مناسبتی به فرایندی مستمر برای شناسایی شایستگی‌ها و الگوسازی حرفه‌ای تبدیل می‌کند.