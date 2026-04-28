یک معلم شهید و زوج لارستانی از فارس در جمع معلمان نمونه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر؛ غلامعلی حق‌شناس با اشاره به اعلام اسامی برگزیدگان نهایی از سوی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در آستانه هفته بزرگداشت مقام معلم، معلم شهید «حسین بابری» از بخش درودزن شهرستان مرودشت به عنوان معلم نمونه شهید شاخص کشور معرفی شد. همچنین «اطهر سوری» در بخش دبیر نمونه متوسطه اول و «غلامرضا شرف‌لاری» در حوزه امور تربیتی، هر دو از لارستان، موفق به کسب عنوان معلمان نمونه کشوری شدند.

وی با اشاره به ویژگی خاص این انتخاب در استان فارس افزود: اطهر سوری و غلامرضا شرف‌لاری یک زوج فرهنگی هستند که هر دو به صورت همزمان در حوزه‌های تخصصی خود به عنوان معلمان نمونه ملی برگزیده شده‌اند؛ موضوعی که در فرآیند انتخاب معلمان نمونه کشور اتفاقی نادر محسوب می‌شود.

قائم‌مقام ستاد بزرگداشت مقام معلم استان فارس درباره جزئیات این دوره از انتخاب‌ها نیز گفت: فرآیند گزینش معلمان نمونه با دقت ویژه در مراحل مدرسه‌ای، منطقه‌ای و استانی و بر اساس شاخص‌هایی نظیر ارزیابی عملکرد آموزشی و نوآوری در تدریس انجام شده است.

حق‌شناس ادامه داد: در مجموع ۲۱ برگزیده کشوری، یک شهید معلم به عنوان شاخص ملی، ۱۵ نفر در گروه دبیر و آموزگار و ۵ نفر نیز از میان کادر تخصصی و اجرایی مدارس انتخاب شده‌اند.