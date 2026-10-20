  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا؛

حقیقت‌شناس نهمین طلای ایران را به گردن آویخت

حقیقت‌شناس نهمین طلای ایران را به گردن آویخت

آخرین نماینده تیم ملی پاراتکواندو ایران با برتری در مبارزه نهایی برابر پاراتکوکار میزبان، نهمین مدال طلای کاروان ورزشی ایران را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمحمد حقیقت‌شناس فنی ترین پاراتکواندوکار آسیا در رقابتهای ۲۰۲۶ مغولستان، در دیدار نهایی وزن ۷۰- کیلوگرم بازی‌های پاراآسیایی ناگویا برابر «شونسوکه» از ژاپن به میدان رفت و با پیروزی در دو راند متوالی با نتایج ۱۴ بر ۲ و ۱۸ بر ۱۲ مدال طلا را از آن خود کرد.

حقیقت‌شناس پیش از این، در نخستین مبارزه خود «عسگر دین‌محمد» از قزاقستان را شکست داده بود و سپس با برتری مقابل «علی کولوف» از ازبکستان، به دیدار نهایی راه یافت.

تیم ملی پاراتکواندو ایران در پایان روز دوم مسابقات، توسط امیرمحمد حقیقت‌شناس و آیلار جامی دو مدال طلا، زهرا رحیمی یک مدال نقره، پریماه توران، محمدطاها حسن‌پور، سعید صادقیان‌پور و مریم عبدالله‌پور نیز چهار مدال برنز کسب کرده است. رزا ابراهیمی هم در کسب مدال توفیقی نداشتند.

کد مطلب 6983821

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها