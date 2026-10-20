به گزارش خبرنگار مهر، امیرمحمد حقیقت‌شناس فنی ترین پاراتکواندوکار آسیا در رقابتهای ۲۰۲۶ مغولستان، در دیدار نهایی وزن ۷۰- کیلوگرم بازی‌های پاراآسیایی ناگویا برابر «شونسوکه» از ژاپن به میدان رفت و با پیروزی در دو راند متوالی با نتایج ۱۴ بر ۲ و ۱۸ بر ۱۲ مدال طلا را از آن خود کرد.

حقیقت‌شناس پیش از این، در نخستین مبارزه خود «عسگر دین‌محمد» از قزاقستان را شکست داده بود و سپس با برتری مقابل «علی کولوف» از ازبکستان، به دیدار نهایی راه یافت.

تیم ملی پاراتکواندو ایران در پایان روز دوم مسابقات، توسط امیرمحمد حقیقت‌شناس و آیلار جامی دو مدال طلا، زهرا رحیمی یک مدال نقره، پریماه توران، محمدطاها حسن‌پور، سعید صادقیان‌پور و مریم عبدالله‌پور نیز چهار مدال برنز کسب کرده است. رزا ابراهیمی هم در کسب مدال توفیقی نداشتند.