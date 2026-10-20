برگزاری تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، تریبون آزاد دانشجویی به همت بسیج دانشجویی و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، در محوطه ورودی ساختمان دانشکده‌های ادبیات و مدیریت این دانشگاه برگزار شد و با استقبال دانشجویان همراه بود.

در این برنامه، دانشجویان با دیدگاه‌های مختلف به بیان نظرات خود درباره مسائل روز جامعه و کشور پرداختند. سیاست‌های مواجهه با آمریکا و موضوع مقاومت یا سازش از جمله محورهای سیاسی مطرح‌شده در این تریبون بود.

تبادل دیدگاه‌ها در فضایی آرام و قانونمند

بر اساس گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، این برنامه فرصتی برای طرح آزادانه دیدگاه‌ها و مواجهه نظرات متفاوت فراهم کرد و گفت‌وگوها در فضایی آرام و با رعایت قانون و اصول گفت‌وگو دنبال شد.

برگزاری این تریبون در راستای تقویت مشارکت دانشجویان در بحث‌های سیاسی و اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه بیان دیدگاه‌های گوناگون در محیط دانشگاهی انجام شد.