لفاظی جدید نتانیاهو علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ادعاهای جدید علیه ایران مطرح کرد.

وی مدعی شد: شواهدی در دست که ایران و عواملش به دنبال به چالش کشیدن اسرائیل پیش از انتخابات ۲۷ اکتبر هستند.

با این حال نتانیاهو به جزئیات درباره حمله‌ای مشخص یا زمان احتمالی آن اشاره نکرد. همچنین نتانیاهو از اتخاذ تدابیر امنیتی جدید پیش از برگزاری انتخابات کنست در ۲۷ اکتبر سخنی نگفت.

نتانیاهو پیش از این نیز در بازدید از پایگاه هوایی «تل نوف» مدعی شده بود: شواهدی در دست است مبنی بر این که دشمنان ما برای حمله به ما پیش از انتخابات کنست تلاش خواهند کرد».

وی بدون آن که به ماهیت این «دشمنان» اشاره کند ادعا کرده بود: نه اکنون و نه هیچ زمان دیگری با ما در نیفتید. دست بلند ما در هر مکان و در هر زمانی به شما خواهد رسید.