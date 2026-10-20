احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر تکمیل زنجیره پروژه های زیر ساختی نیمه اول سال اظهار کرد:در این بازه زمانی، پروژه صفائیه شامل عملیات تعریض، زیرسازی و روکش آسفالت به بهره‌برداری رسید،با هدف ارتقای کیفیت تردد در معابر اصلی، عملیات روکش آسفالت در خیابان‌های سیدجمال‌الدین، ارم و اردیبهشت و عملیات لکه‌گیری گسترده در سطح شهر به انجام رسید.

به گفته وی، در بخش بهسازی بافت‌های شهری، پروژه کوچه مسجد حاجی شامل زیرسازی، آسفالت و پیاده‌روسازی با موفقیت به پایان رسید.

شهردار گلپایگان ابراز کرد:شاخص‌ترین اقدام مدیریت شهری در حوزه پسماند، «دستگاه پیرولیز زباله» با هدف مدیریت نوین پسماند، کاهش آلایندگی و بازیافت انرژی، نصب و به بهره‌برداری رسید که نویدبخش حرکتی جدی در ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی شهر است.

مهاجری افزود: استراتژی ما در این دوره، موازنه میان بهسازیِ کالبد شهر و استفاده از فناوری‌های نوین است. راه‌اندازی واحد پیرولیز تنها یک پروژه صنعتی نیست؛ بلکه یک چرخش استراتژیک از شیوه سنتی دفع زباله به سمت استحصال انرژی و حفظ پایداری زیست‌بوم گلپایگان است.

وی گفت: تمرکز اصلی ما در این نیمه از سال، گذار از پروژه‌های تک‌بعدی به سمت توسعه زیرساخت‌های یکپارچه شهری بوده است؛ هدف ما این است که کیفیت خدمات شهری، به شکلی ملموس در سطح زندگی روزمره شهروندان نمایان شود.

مهاجری خاطر نشان کرد:از دیگر دستاوردهای این دوره، اجرای عملیات زیرسازی و روکش آسفالت در منطقه «رکابدار» و پیشرفت چشمگیر پروژه تعریض بلوار آیت‌الله خوانساری (در مرحله پیش از روکش آسفالت) است.

وی افزود:در راستای سیاست‌های راهبردی مدیریت شهری مبنی بر پیگیری مطالبات شهروندان و اجرایی‌سازی مصوبات دیدارهای مردمی، پروژه تعریض بلوار آیت‌الله خوانساری پس از طرح در برنامه «نهضت پاسخگویی» (مسجد آمسیح) و پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه سال ۱۴۰۵، وارد فاز عملیاتی شد.

مهاجری تصریح کرد:این پروژه با هدف ارتقای استانداردهای ترافیکی و بهبود کیفیت زیست‌شهری، در گام نخست با آزادسازی و عملیات عمرانی در محدوده‌ای به مساحت حدود ۲۳۰۰ مترمربع آغاز گردید. مدیریت شهری گلپایگان، اجرای این طرح را نمادی از تبدیل «مطالبه‌گری» به خدمت‌رسانی بی‌وقفه می‌داند.