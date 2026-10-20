وضعیت کاروان ایران در پایان روز دوم؛ جایگاه پنجم با ۳۸ مدال

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی در حالی برای کاروان ورزش ایران به پایان رسید که در این روز از بازی ها ورزشکاران کشورمان موفق به کسب ۳۰ مدال شامل ۷ طلا، ۹ نقره و ۱۴ برنز شدند.

این مدال ها در ۷ رشته پارادوومیدانی، پاراجودو، پاراتکواندو، پاراوزنه برداری، پاراونه دوچرخه سواری، پاراتیراندازی و پاراشنا به دست آمد.

با احتساب ۳۰مدل کسب شده امروز، مجموع مدال های کاروان ورزش ایران به ۳۸ مدال شامل ۱۰ طلا، ۱۲ نقره و ۱۶ برنز رسید. کاروان ایران با این تعداد مدال به جایگاه پنجم جدول توزیع مدال ها صعود کرد.

وضعیت کاروان ایران در جدول رده بندی و در پایان دومین روز بازی های پاراآسیایی به این شرح است:

مدال آوران ایران در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به این شرح هستند:

طلا

* آیلار جامی - پاراتکواندو

* الهام صالحی - پرتاب نیزه، کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴

* سینا ضیغمی‌نژاد - پاراشنا کلاس S۱۰

* محمد صابر - پرتاب وزنه کلاس F۳۳

* سامان پاکباز - پرتاب وزنه کلاس F۱۲

* عرفان بندری - پرتاب نیزه

* امیرحسین علیپور - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

* فائزه احمدی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱

* امیرمحمد حقیقت شناس - پاراتکواندو

* یاسین خسروی - پارادوومیدانی

نقره

* معصومه تورانی - پرتاب نیزه

* پرستو حبیبی - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰

* مهدی اولاد - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

* علی الفت نیا - پرش طول

* ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱

* بهروز فرزاد - دوچرخه سواری

* ابوالفضل ظریف - پاراشنا

* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی

* زهرا رحیمی - پاراتکواندو

* زینب مرادی - پارادوومیدانی

* آتنا محمدی ها - پارادوومیدانی

برنز

* محمد طاها حسن پور - پاراتکواندوکار

* فرزانه سهرابی‌تبار - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* حسن جانفشان - پاراتنیس روی میز

* محمد دلیر و رضا رشنو - دوچرخه سواری

* مهدی برچلو - جودو

* موسی غلامی - پاراجودو

* محسن بختیار - پاراوزنه برداری

* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا

* علی مطلبی - پاراشنا

* رضا حاتمی - پارادوومیدانی

* پریماه تورانی - پاراتکواندو

* سعید صادقیان پور - پاراتکواندو

* مریم عبدالله‌پور - پاراتکواندو

* محمد حسین کریمی جهان آبادی - پاراشنا

* علیرضا مختاری - پارادوومیدانی

* هاشمیه متقیان - پارادوومیدانی