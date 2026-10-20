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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

سالمندی جمعیت؛ زنگ خطر برای البرز

سالمندی جمعیت؛ زنگ خطر برای البرز

کرج _ مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: شتاب سالمندی جمعیت در استان نگران‌کننده است و برنامه‌ریزی فوری برای تأمین نیازهای رفاهی، اجتماعی و مراقبتی سالمندان ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، وجیهه محمدی‌فلاح، مدیرکل بهزیستی استان البرز، در شورای سالمندی استان البرز با اشاره به شتاب سالمندی جمعیت در کشور و استان البرز گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، حدود ۲۹.۵ درصد جمعیت استان البرز در افق سال ۱۴۳۰ سالمند خواهند بود و این روند، ضرورت برنامه‌ریزی فوری برای تأمین نیازهای رفاهی، اجتماعی و مراقبتی سالمندان را دوچندان می‌کند.

وی در ادامه اظهار کرد: سازمان بهزیستی به‌عنوان یکی از متولیان سلامت اجتماعی و ارائه خدمات حمایتی و آموزشی، گروه‌های مختلفی از جمله افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، افراد درگیر سوءمصرف مواد مخدر، سالمندان و افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی را تحت پوشش خدمات خود دارد.

شتاب سالمندی در البرز؛ ضرورت برنامه‌ریزی فوری

مدیرکل بهزیستی البرز با اشاره به روند افزایشی جمعیت سالمندان افزود: استان البرز نیز از روند سالمندی جمعیت مستثنی نیست و بر اساس پیمایش‌های مورد اشاره، در مسیر شتاب سالمندی قرار گرفته است.

محمدی‌فلاح ادامه داد: کاهش نرخ رشد تولدها، مهاجرت و سایر تحولات جمعیتی موجب شده است سرعت رشد جمعیت سالمند از رشد جمعیت استان پیشی بگیرد؛ موضوعی که ضرورت توجه جدی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به نیازهای این گروه را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت آغاز برنامه‌ریزی در حوزه سالمندی تصریح کرد: حتی اگر از امروز اقدامات لازم را آغاز کنیم، برای پاسخ‌گویی به نیازهای پیش‌رو با چالش‌های جدی مواجه خواهیم بود؛ بنابراین هماهنگی دستگاه‌های مسئول و تدوین برنامه‌های اجرایی باید در اولویت قرار گیرد.

تمرکز بر مراقبت و پیشگیری به‌جای درمان‌محوری

مدیرکل بهزیستی البرز با تشریح اولویت‌های این حوزه گفت: مراقبت و پیشگیری، ایجاد شهر دوستدار سالمند و مناسب‌سازی محیط شهری برای سالمندان و افراد دارای معلولیت، از محورهای مهم برنامه‌ریزی در این زمینه است.

محمدی‌فلاح افزود: مشارکت اجتماعی و حمایت از سالمندان نیز باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در سال‌های اخیر، بخش عمده توجه در حوزه سلامت به درمان معطوف شده و ابعاد سلامت اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این رویکرد در حوزه سالمندی نیز مشاهده می‌شود، تأکید کرد: اهمیت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های درمانی قابل انکار نیست، اما در کنار آن باید به نیازهای اساسی سالمندان در حوزه رفاه، تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های حمایتی نیز توجه شود.

انزوای اجتماعی؛ یکی از چالش‌های سالمندان

مدیرکل بهزیستی البرز، انزوا و کاهش مشارکت اجتماعی را از چالش‌های مهم سالمندان برشمرد و گفت: برنامه‌ریزی برای افزایش حضور سالمندان در فعالیت‌های اجتماعی و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثر آنان در جامعه ضروری است.

محمدی‌فلاح خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری در حوزه سالمندی باید علاوه بر تأمین نیازهای درمانی، بر ارتقای کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی و فراهم کردن شرایط حضور فعال سالمندان در جامعه متمرکز باشد تا بتوان به نیازهای این گروه جمعیتی در سال‌های آینده پاسخ داد.

کد مطلب 6984424

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