ماکرون وارد قطر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، امانوئل ماکرون رئیس‌ جمهور فرانسه هم اکنون برای انجام یک سفر رسمی وارد دوحه شد.

شیخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی، معاون نخست‌ وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر از ماکرون و هیئت همراه وی در فرودگاه بین‌المللی حمد استقبال کرد.

همچنین شیخ علی بن جاسم آل ثانی، سفیر دولت قطر در فرانسه، و آرنو پشو سفیر فرانسه در دوحه نیز در مراسم استقبال حضور داشتند.

قطر آخرین ایستگاه سفر او به کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

این سفر در حالی انجام می شود که فرانسه شاهد اعتراضات گسترده مردمی است.