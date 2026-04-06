رایزنی امیر قطر با ماکرون درباره اوضاع منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دیوان امیری قطر اعلام کرد که «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر از «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه تماس تلفنی دریافت کرد.
دو طرف در این گفتگوی تلفنی، اوضاع منطقه و حملات تلافیجویانه ایران به مواضع آمریکا در قطر را بررسی کردند.
سران قطر و فرانسه همچنین اهمیت تقویت تلاشهای بینالمللی برای تضمین ثبات در تأمین انرژی و تحولات لبنان را بررسی کرده و بر ضرورت تشدید تلاشها برای کاهش تنشها تأکید کردند.
از سوی دیگر «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر با «یوناس گار استوره» نخستوزیر نروژ تلفنی گفتگو و تحولات مربوط به تشدید نظامی در منطقه و پیآمدهای خطرناک آن بر امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی و نیز راهکارهای حل همه اختلافات به روشهای مسالمتآمیز را بررسی کرد.
وزیر خارجه قطر همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی و تشدید تلاشهای مشترک، بازگشت به میز گفتگو، خردورزی و درایت برای مهار بحران با هدف تضمین امنیت انرژی جهانی، آزادی دریانوردی، ایمنی محیط زیست و حفظ ثبات منطقه تأکید کرد.
