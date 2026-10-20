به گزارش خبرنگار مهر، هادی باقری شامگاه سه‌شنبه در نشست کمیته فنی نهال استان بر ضرورت ساماندهی نهالستان‌ها و ارتقای زیرساخت‌های تولید نهال در استان تأکید کرد.

وی با اشاره به روند ساماندهی نهالستان‌های مازندران اظهار کرد: طی دو سال اخیر، اقدامات مربوط به ساماندهی این مراکز و صدور مجوزهای قانونی با سرعت بیشتری دنبال شده است و تاکنون چهار مجوز صادر شده و پیش‌بینی می‌شود پنج نهالستان دیگر نیز در آینده نزدیک به این مجموعه اضافه شوند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، ساماندهی نهالستان‌ها را از الزامات توسعه پایدار باغداری دانست و افزود: نظارت فنی بر تولید نهال و حرکت به سمت استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناوری، می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت محصولات باغی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را فراهم کند.

باقری همچنین با اشاره به تأسیس مرکز کشت بافت صاحبی در شهرستان ساری، این مجموعه را فرصتی برای تقویت زیرساخت‌های نوین تولید نهال در استان ارزیابی کرد و گفت: دانش‌بنیان کردن زنجیره تولید نهال از اهداف مهم معاونت بهبود تولیدات گیاهی است و توسعه این رویکرد می‌تواند به بهبود فرایند تولید و تأمین نهال‌های باکیفیت کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت تولید نهال سالم و گواهی‌شده خاطرنشان کرد: ساماندهی نهالستان‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، علاوه بر افزایش کیفیت و بهره‌وری باغات، در حمایت از تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی نیز نقش مؤثری دارد.

باقری در پایان ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت‌های علمی، فنی و تولیدی مازندران، زمینه توسعه باغداری پایدار و ارتقای جایگاه استان در تولید نهال‌های استاندارد بیش از گذشته فراهم شود.