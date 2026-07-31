به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از نهالستان جنگلی شهرستان کلاردشت بازدید و از نزدیک در جریان روند تولید نهال، ظرفیت‌های موجود و برنامه‌های توسعه این مجموعه قرار گرفت.

در این بازدید، دکتر دلفان اباذری، مدیرکل دفتر جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و دکتر مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر، گزارشی از وضعیت نهالستان، ظرفیت تولید نهال‌های جنگلی، تولید گونه‌های بومی، برنامه‌های احیای جنگل‌ها و روند تأمین نهال مورد نیاز طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت ارائه کردند.

تأکید بر تولید نهال‌های استاندارد و بومی

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این بازدید، نهالستان‌های جنگلی را از ارکان اصلی حفاظت و احیای جنگل‌های هیرکانی دانست و اظهار کرد: تولید نهال‌های سالم، استاندارد و سازگار با شرایط اقلیمی، زیربنای اجرای موفق برنامه‌های جنگل‌کاری و توسعه پوشش جنگلی کشور است.

افلاطونی افزود: استفاده از گونه‌های بومی ضمن افزایش موفقیت طرح‌های احیایی، به حفظ تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم‌های جنگلی نیز کمک شایانی می‌کند.

توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین

وی بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های نهالستان‌های جنگلی تأکید کرد و گفت: ارتقای کیفیت تولید، تجهیز نهالستان‌ها و بهره‌گیری از دانش فنی و فناوری‌های نوین باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد تا نیاز کشور به نهال‌های استاندارد و باکیفیت تأمین شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین خواستار برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید نهال‌های بومی و توسعه امکانات نهالستان‌ها در راستای اجرای طرح‌های ملی منابع طبیعی شد.

نهالستان‌ها؛ پشتوانه توسعه پایدار منابع طبیعی

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نهالستان‌های جنگلی را از مهم‌ترین پشتوانه‌های حفاظت، احیا و توسعه پایدار منابع طبیعی برشمرد و تصریح کرد: اجرای موفق طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و برنامه‌های احیای جنگل‌ها، نیازمند حمایت مستمر از این مراکز و تأمین امکانات مورد نیاز آنها است.

وی با تأکید بر تداوم برنامه‌های احیای جنگل‌های کشور، بر لزوم هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف منابع طبیعی برای صیانت از سرمایه‌های ملی و توسعه پایدار عرصه‌های جنگلی تأکید کرد.