به گزارش خبرگزاری مهر، احسان کرم‌زاده در جریان بازدید از رودخانه روستای میان‌گلال اظهار کرد: در پی بازدید استاندار لرستان از این روستا و بررسی مشکلات آن، وضعیت رودخانه و خسارات ناشی از سیلاب‌های سال‌های گذشته به دیواره ساحلی و پل داخل روستا مورد توجه قرار گرفت؛ خساراتی که خطراتی را برای منازل مجاور رودخانه ایجاد کرده بود.

وی افزود: در پی دستور استاندار لرستان، روز بعد ارزیابی اولیه از وضعیت موجود انجام شد و کمتر از ۴۸ ساعت پس از بازدید، با استقرار ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز، عملیات اضطراری لایروبی و هدایت جریان آب رودخانه برای پایدارسازی دیواره و رفع خطر از منازل مجاور آغاز شد.

پایدارسازی دیواره رودخانه و ترمیم پل در اولویت

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده برای رفع مشکلات این روستا تصریح کرد: پس از اتمام عملیات لایروبی، پایدارسازی موقت و فوری دیواره رودخانه در دستور کار قرار دارد.

کرم‌زاده ادامه داد: ترمیم پل ارتباطی روستا و لکه‌گیری آسفالت معبر اصلی که در جریان عملیات عمرانی آسیب دیده است نیز با فوریت پیگیری می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی سریع به مشکلات مردم در نقاط مختلف استان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم مسائل و مشکلات شهروندان در جای‌جای لرستان با قید فوریت بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود؛ در همین راستا، امیدواریم اقدامات انجام‌شده در روستای میان‌گلال طی روزهای آینده به نتیجه مطلوب برسد.

این بازدید و آغاز عملیات اجرایی در روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ انجام شده است.