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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

بابلسر میزبان مسابقات کراس‌فیت کشور می‌شود

بابلسر میزبان مسابقات کراس‌فیت کشور می‌شود

بابلسر - رئیس انجمن کراس‌فیت با اشاره به برگزاری مسابقات کراس‌فیت به میزبانی استان مازندران و شهرستان بابلسر، از حضور حدود ۱۵۰ ورزشکار در این رقابت‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب آزاد شامگاه سه‌شنبه در نشست انجمن کراس‌فیت، با اشاره به برگزاری مسابقات کراس‌فیت به میزبانی استان مازندران و شهرستان بابلسر، از حضور حدود ۱۵۰ ورزشکار در این رقابت‌ها خبر داد.

وی اظهار کرد: در این دوره از مسابقات، حدود ۲۰ داور و جمعی از عوامل اجرایی انجمن و مجموعه سیتا حضور دارند و در مجموع نزدیک به ۲۰۰ نفر در بخش‌های مختلف برگزاری این رویداد ورزشی مشارکت می‌کنند.

رئیس انجمن کراس‌فیت افزود: رقابت‌های حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای از فردا آغاز می‌شود و هر تیم با ترکیبی حدود پنج ورزشکار در مسابقات حضور خواهد داشت. این رقابت‌ها تا شامگاه پنجشنبه ادامه دارد و در پایان، تیم‌های برتر برای کسب عناوین و قرار گرفتن روی سکو معرفی خواهند شد.

آزاد ضمن قدردانی از میزبانی استان مازندران و شهرستان بابلسر، از خانواده بزرگ ورزش استان و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این مسابقات تشکر کرد و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در توسعه و معرفی رشته کراس‌فیت دارد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت حمایت حامیان مالی از ورزشکاران و مسابقات ورزشی اظهار کرد: هزینه‌های برگزاری مسابقات در سال‌های اخیر افزایش یافته و موضوعاتی همچون اسکان، تغذیه، پوشاک و حمل‌ونقل ورزشکاران نیازمند حمایت جدی است.

رئیس انجمن کراس‌فیت ادامه داد: در این مسابقات نیز بخشی از هزینه‌های مربوط به لباس، هتل، تغذیه و حمل‌ونقل ورزشکاران توسط اسپانسرها تأمین شده است که این حمایت‌ها در ارتقای کیفیت برگزاری مسابقات و فراهم کردن شرایط مناسب برای ورزشکاران تأثیر بسزایی دارد.

آزاد با بیان اینکه میزبانی رویدادهای ورزشی یکی از عوامل مهم در توسعه رشته‌های مختلف است، خاطرنشان کرد: حمایت بخش خصوصی و اسپانسرها می‌تواند زمینه برگزاری مسابقات حرفه‌ای‌تر و افزایش مشارکت ورزشکاران را فراهم کند و در نهایت به رشد و توسعه کراس‌فیت و سایر رشته‌های ورزشی منجر شود.

در این دوره از مسابقات، ورزشکارانی از شهرهای مختلف کشور حضور دارند و حدود ۳۰ ورزشکار نیز از استان مازندران در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند.

کد مطلب 6984543

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