به گزارش خبرنگار مهر، سهراب آزاد شامگاه سه‌شنبه در نشست انجمن کراس‌فیت، با اشاره به برگزاری مسابقات کراس‌فیت به میزبانی استان مازندران و شهرستان بابلسر، از حضور حدود ۱۵۰ ورزشکار در این رقابت‌ها خبر داد.

وی اظهار کرد: در این دوره از مسابقات، حدود ۲۰ داور و جمعی از عوامل اجرایی انجمن و مجموعه سیتا حضور دارند و در مجموع نزدیک به ۲۰۰ نفر در بخش‌های مختلف برگزاری این رویداد ورزشی مشارکت می‌کنند.

رئیس انجمن کراس‌فیت افزود: رقابت‌های حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای از فردا آغاز می‌شود و هر تیم با ترکیبی حدود پنج ورزشکار در مسابقات حضور خواهد داشت. این رقابت‌ها تا شامگاه پنجشنبه ادامه دارد و در پایان، تیم‌های برتر برای کسب عناوین و قرار گرفتن روی سکو معرفی خواهند شد.

آزاد ضمن قدردانی از میزبانی استان مازندران و شهرستان بابلسر، از خانواده بزرگ ورزش استان و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این مسابقات تشکر کرد و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در توسعه و معرفی رشته کراس‌فیت دارد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت حمایت حامیان مالی از ورزشکاران و مسابقات ورزشی اظهار کرد: هزینه‌های برگزاری مسابقات در سال‌های اخیر افزایش یافته و موضوعاتی همچون اسکان، تغذیه، پوشاک و حمل‌ونقل ورزشکاران نیازمند حمایت جدی است.

رئیس انجمن کراس‌فیت ادامه داد: در این مسابقات نیز بخشی از هزینه‌های مربوط به لباس، هتل، تغذیه و حمل‌ونقل ورزشکاران توسط اسپانسرها تأمین شده است که این حمایت‌ها در ارتقای کیفیت برگزاری مسابقات و فراهم کردن شرایط مناسب برای ورزشکاران تأثیر بسزایی دارد.

آزاد با بیان اینکه میزبانی رویدادهای ورزشی یکی از عوامل مهم در توسعه رشته‌های مختلف است، خاطرنشان کرد: حمایت بخش خصوصی و اسپانسرها می‌تواند زمینه برگزاری مسابقات حرفه‌ای‌تر و افزایش مشارکت ورزشکاران را فراهم کند و در نهایت به رشد و توسعه کراس‌فیت و سایر رشته‌های ورزشی منجر شود.

در این دوره از مسابقات، ورزشکارانی از شهرهای مختلف کشور حضور دارند و حدود ۳۰ ورزشکار نیز از استان مازندران در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند.