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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۳

۱۱۰ هزار اصله درخت به یاد شهدا در البرز غرس می شود

۱۱۰ هزار اصله درخت به یاد شهدا در البرز غرس می شود

کرج- مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز گفت: همزمان با اجرای پویش جهادی نهال امید به یاد شهدا و به ویژه شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب ۱۱۰ هزار اصله درخت کاشته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز با بیان اینکه در پویش نهال امید که با همکاری و هم افزایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و گروه های مختلف مردمی و جهادی اجرایی می شود ، به نیابت از شهدا درخت کاشته می شود، اظهار داشت : در این پویش که با محور گروه های جهادی استان البرز برگزار می شود اهدافی چون حفظ محیط زیست ، تثبیت خاک ، مقابله با ریزگرد ها مد نظر است .

وی افزود: در جهت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و به ویژه شهدای دانش آموز مدرسه شجره میناب و شهدای دانش آموز استان البرز درصدد هستیم تا در بوستان های مختلف شهرها و روستاهای استان البرز درخت بکاریم و در همین زمینه رایزنی های‌ گسترده ای با شهرداری ها و دهیاری های استان داشته ایم و در حال ساماندهی گروه های جهادی و مردمی جهت حضور حداکثری در این پویش هستیم .

سرهنگ فلاحتکار در همین راستا بیان داشت : همزمان با نقش آفرینی دانش آموزان جهادگر در حال فراهم آوردن بستر کاشت درخت به یاد شهدا توسط دانش آموزان در هفته دانش آموز هستیم .

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز خاطرنشان کرد : فراهم آوردن بستر کاشت درخت در حاشیه اتوبان تهران ـ قم از دیگر فعالیت های جهادگران استان البرز در این پویش جهادی است.

کد مطلب 6984614

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