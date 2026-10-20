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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۲

مردم انقلابی ارومیه در شب ۲۳۴ مقاومت ملی نیز میدان داری کردند

مردم انقلابی ارومیه در شب ۲۳۴ مقاومت ملی نیز میدان داری کردند

ارومیه - مردم انقلابی ارومیه در تداوم شب های حمایت ملی از وطن، رهبری و انقلاب در موج ۲۳۴ نیز در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6984619

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