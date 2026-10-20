https://mehrnews.com/x3dp4g ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۲ کد مطلب 6984619 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۲ مردم انقلابی ارومیه در شب ۲۳۴ مقاومت ملی نیز میدان داری کردند ارومیه - مردم انقلابی ارومیه در تداوم شب های حمایت ملی از وطن، رهبری و انقلاب در موج ۲۳۴ نیز در خیابان تجمع کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6984619 کپی شد مطالب مرتبط ۱۱۰ هزار اصله درخت به یاد شهدا در البرز غرس می شود حضور مستمر لنگرودیها در میدان؛ ۲۳۴ شب همراهی و خونخواهی قرار رشتی ها در میدان به شب ۲۳۴ رسید اجتماع مردم انقلابی آبدان در شب ۲۳۴ برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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