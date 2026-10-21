هاجر صفرزاده فینالیست شد؛ حذف یک دختر دونده

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی از امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) وارد روز سوم شد تا رقابت ورزشکاران در رشته های مختلف پیگیری شود.

عملکرد نمایندگان ایران در این روز از بازی ها به این شرح است:

صعود صفر زاده به فینال دوی ۱۰۰ متر

هاجر صفرزاده در دوی ۱۰۰ متر بانوان کلاس T۱۲ با ثبت زمان ۱۲:۲۵ در رقابت با دوندگانی از اندونزی، چین و ازبکستان در جایگاه نخست قرار گرفت و جواز حضور در فینال را کسب کرد.پ

یک دختر دونده حذف شد



فاطمه امیرزادگانی نماینده ایران در دوی ۱۰۰ متر کلاس T۱۲ با ثبت زمان ۱۳:۱۴ در رقابت با دوندگانی از هند و تایلند در جایگاه دوم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.

مدال آوران ایران در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به این شرح هستند:

طلا

* آیلار جامی - پاراتکواندو

* الهام صالحی - پرتاب نیزه، کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴

* سینا ضیغمی‌نژاد - پاراشنا کلاس S۱۰

* محمد صابر - پرتاب وزنه کلاس F۳۳

* سامان پاکباز - پرتاب وزنه کلاس F۱۲

* عرفان بندری - پرتاب نیزه

* امیرحسین علیپور - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

* فائزه احمدی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱

* امیرمحمد حقیقت شناس - پاراتکواندو

* یاسین خسروی - پارادوومیدانی

نقره

* معصومه تورانی - پرتاب نیزه

* پرستو حبیبی - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰

* مهدی اولاد - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

* علی الفت نیا - پرش طول

* ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱

* بهروز فرزاد - دوچرخه سواری

* ابوالفضل ظریف - پاراشنا

* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی

* زهرا رحیمی - پاراتکواندو

* زینب مرادی - پارادوومیدانی

* آتنا محمدی ها - پارادوومیدانی

برنز

* محمد طاها حسن پور - پاراتکواندوکار

* فرزانه سهرابی‌تبار - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* حسن جانفشان - پاراتنیس روی میز

* محمد دلیر و رضا رشنو - دوچرخه سواری

* مهدی برچلو - جودو

* موسی غلامی - پاراجودو

* محسن بختیار - پاراوزنه برداری

* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا

* علی مطلبی - پاراشنا

* رضا حاتمی - پارادوومیدانی

* پریماه تورانی - پاراتکواندو

* سعید صادقیان پور - پاراتکواندو

* مریم عبدالله‌پور - پاراتکواندو

* محمد حسین کریمی جهان آبادی - پاراشنا

* علیرضا مختاری - پارادوومیدانی

* هاشمیه متقیان - پارادوومیدانی

ادامه دارد..