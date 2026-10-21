علیرضا مختاری صاحب دومین مدال خود در پارادوومیدانی شد

به گزاش خبرنگار مهر، رقابت های پارادوومیدانی با برگزاری فینال پرتاب وزنه کلاس F۵۳ پیگیری شد.

علیرضا مختاری نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود که با حریفانی از عمان، چین تایپه، هند و قزاقستان رقابت کرد.

مختاری در ششمین پرتاب خود رکورد ۸.۰۹ متر را ثبت کرد و با همین رکورد به مدال نقره دست یافت. او به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۷.۸۵ ، ۸.۰۱ ، ۷.۶۹ ، ۷.۵۳ ، ۷.۵۰ و ۸.۰۹ سانتی‌متر شده بود.

این دومین مدال علیرضا مختاری در این دوره بازی های پاراآسیایی است. او روز گذشته صاحب یک مدال برنز شده بود.

مدال آوران ایران در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به این شرح هستند:

طلا

* آیلار جامی - پاراتکواندو

* الهام صالحی - پرتاب نیزه، کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴

* سینا ضیغمی‌نژاد - پاراشنا کلاس S۱۰

* محمد صابر - پرتاب وزنه کلاس F۳۳

* سامان پاکباز - پرتاب وزنه کلاس F۱۲

* عرفان بندری - پرتاب نیزه

* امیرحسین علیپور - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

* فائزه احمدی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱

* امیرمحمد حقیقت شناس - پاراتکواندو

* یاسین خسروی - پارادوومیدانی

* علیرضا زارع - پارادوومیدانی

نقره

* معصومه تورانی - پرتاب نیزه

* پرستو حبیبی - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰

* مهدی اولاد - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

* علی الفت نیا - پرش طول

* ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱

* بهروز فرزاد - دوچرخه سواری

* ابوالفضل ظریف - پاراشنا

* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی

* زهرا رحیمی - پاراتکواندو

* زینب مرادی - پارادوومیدانی

* آتنا محمدی ها - پارادوومیدانی

* علیرضا مختاری - پرتاب وزنه

برنز

* محمد طاها حسن پور - پاراتکواندوکار

* فرزانه سهرابی‌تبار - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* حسن جانفشان - پاراتنیس روی میز

* محمد دلیر و رضا رشنو - دوچرخه سواری

* مهدی برچلو - جودو

* موسی غلامی - پاراجودو

* محسن بختیار - پاراوزنه برداری

* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا

* علی مطلبی - پاراشنا

* رضا حاتمی - پارادوومیدانی

* پریماه تورانی - پاراتکواندو

* سعید صادقیان پور - پاراتکواندو

* مریم عبدالله‌پور - پاراتکواندو

* محمد حسین کریمی جهان آبادی - پاراشنا

* علیرضا مختاری - پارادوومیدانی

* هاشمیه متقیان - پارادوومیدانی