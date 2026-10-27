  1. استانها
  2. همدان
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

حضور ۲ جودوکار دختر همدانی در تیم ملی کاپ آسیا

حضور ۲ جودوکار دختر همدانی در تیم ملی کاپ آسیا

همدان. تیم‌های ملی جودوی دختران و پسران ایران برای حضور در کاپ آسیا راهی عراق و اردن می‌شوند و مهشید صفری و مریم بربط از همدان در این مسابقات حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی جودوی دختران و پسران کشورمان در ۲ رده سنی جوانان و بزرگسالان از طریق مرز نجف به عراق اعزام شدند و پس از آن برای حضور در رقابت‌های کاپ آسیا عازم اردن خواهند شد.

براساس اعلام برگزار کنندگان، در این دوره از مسابقات در رده سنی بزرگسالان ۲۲ کشور با حضور ۱۶۴ جودوکار به روی تاتامی می‌روند و در بخش جوانان نیز ۱۹ کشور با ۱۴۰ جودوکار رقابت خواهند کرد.

در ترکیب تیم ملی دختران استان همدان با دو نماینده در این رقابت‌ها حاضر می‌شود و مهشید صفری در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم و مریم بربط در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم از استان همدان در این مسابقات حضور دارند و هدایت تیم ملی دختران را نیز معصومه جعفری به عنوان سرمربی بر عهده دارد.

گفتنی است مهشید صفری علاوه بر بخش بزرگسالان در رده سنی جوانان نیز به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

کد مطلب 6991123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها