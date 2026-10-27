حضور ۲ جودوکار دختر همدانی در تیم ملی کاپ آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی جودوی دختران و پسران کشورمان در ۲ رده سنی جوانان و بزرگسالان از طریق مرز نجف به عراق اعزام شدند و پس از آن برای حضور در رقابت‌های کاپ آسیا عازم اردن خواهند شد.

براساس اعلام برگزار کنندگان، در این دوره از مسابقات در رده سنی بزرگسالان ۲۲ کشور با حضور ۱۶۴ جودوکار به روی تاتامی می‌روند و در بخش جوانان نیز ۱۹ کشور با ۱۴۰ جودوکار رقابت خواهند کرد.

در ترکیب تیم ملی دختران استان همدان با دو نماینده در این رقابت‌ها حاضر می‌شود و مهشید صفری در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم و مریم بربط در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم از استان همدان در این مسابقات حضور دارند و هدایت تیم ملی دختران را نیز معصومه جعفری به عنوان سرمربی بر عهده دارد.

گفتنی است مهشید صفری علاوه بر بخش بزرگسالان در رده سنی جوانان نیز به مصاف حریفان خود خواهد رفت.