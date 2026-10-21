جنگی مرنی: ۱۲ حلقه چاه در طرح آبرسانی سرانی حفاری شده است

عباس جنگی مرنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح آبرسانی سرانی با هدف تأمین آب شرب شهرهای خراسان‌شمالی و رفع کمبود آب در مناطق هدف تا افق سال ۱۴۲۵ در حال اجراست و پیشبرد بخش‌های مختلف آن به تأمین به‌موقع منابع مالی نیاز دارد.

وی با اشاره به روند اجرای خط انتقال آب در گام نخست طرح افزود: خط انتقال این بخش به طول ۲۱ کیلومتر در دست اجراست و تاکنون ۹ هزار و ۳۰۰ متر لوله به کارگاه منتقل شده که حدود ۶ کیلومتر آن لوله‌گذاری شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌شمالی ادامه داد: عملیات بازگشایی مسیر و حفر ترانشه در ۱۲ کیلومتر از این مسیر نیز انجام شده و این بخش برای اجرای لوله‌گذاری آماده است. همچنین در مسیر یادشده مشکل تملک اراضی وجود ندارد.

جنگی مرنی با اشاره به اجرای بخش دوم گام نخست طرح بیان کرد: مسیر انتقال آب از لوجلی تا شهر قوشخانه به طول ۳۰ کیلومتر تعریف شده و پیمانکار این بخش با قراردادی به ارزش هفت هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال انتخاب شده است. فعالیت اجرایی این بخش نیز طی دو ماه اخیر آغاز شده است.

وی از انعقاد قرارداد خرید لوله‌های فولادی موردنیاز برای ۱۰ کیلومتر از مسیر خبر داد و گفت: شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌شمالی همچنین در حال برگزاری مناقصه قانونی برای خرید لوله‌های فولادی موردنیاز برای ۱۰ کیلومتر دیگر از این طرح است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌شمالی درباره عملیات تأمین منابع آب طرح نیز اظهار کرد: در گام سوم، حفر ۳۰ حلقه چاه پیش‌بینی شده که تاکنون ۱۲ حلقه آن حفر شده است. همچنین قرارداد اجرای عملیات حفاری سه حلقه چاه دیگر منعقد شده و عملیات حفاری دوازدهمین چاه نیز در منطقه در حال انجام است.

جنگی مرنی با تأکید بر اهمیت تأمین اعتبار برای تداوم فعالیت‌ها افزود: با وجود ادامه عملیات اجرایی در بخش‌های مختلف، تأمین منابع مالی موردنیاز از عوامل مهم در تسریع روند اجرای طرح به شمار می‌رود و پیگیری‌های لازم در این زمینه ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: طرح انتقال آب زیرزمینی از منطقه سرانی به شهرهای خراسان‌شمالی از طرح‌های مهم تأمین آب شرب استان محسوب می‌شود و عملیات اجرایی آن در اواخر سال ۱۴۰۳، هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهور به استان و با حضور وزیر نیرو آغاز شد.