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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

پلمب ۲ قهوه‌خانه و رستوران سنتی در خرم‌آباد

پلمب ۲ قهوه‌خانه و رستوران سنتی در خرم‌آباد

خرم‌آباد - رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان از پلمب دو قهوه‌خانه و رستوران سنتی در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد نصیر کوهزادی در سخنانی، اظهار داشت: در پی بازرسی‌های مشترک تیم‌های نظارتی پلیس اماکن، اتاق اصناف، صمت، تعزیرات و بهداشت، یک قهوه‌خانه و یک رستوران سنتی به علت نداشتن پروانه کسب و همچنین تخلف از ضوابط بهداشتی و انتظامی در زمینه عرضه قلیان، با حکم قانونی پلمب شدند.

وی افزود: پرونده واحدهای صنفی مذکور تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان بر تداوم برخورد قاطع با واحدهای صنفی متخلف تأکید کرد و از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6926163

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