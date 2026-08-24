به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد نصیر کوهزادی در سخنانی، اظهار داشت: در پی بازرسیهای مشترک تیمهای نظارتی پلیس اماکن، اتاق اصناف، صمت، تعزیرات و بهداشت، یک قهوهخانه و یک رستوران سنتی به علت نداشتن پروانه کسب و همچنین تخلف از ضوابط بهداشتی و انتظامی در زمینه عرضه قلیان، با حکم قانونی پلمب شدند.
وی افزود: پرونده واحدهای صنفی مذکور تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان بر تداوم برخورد قاطع با واحدهای صنفی متخلف تأکید کرد و از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به پلیس گزارش دهند.
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