۶۷ زندانی سمنانی با ارفاقات قانونی به آغوش خانواده بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر دوشنبه در مراسم توزیع ۶۳۵ بسته معیشتی بین خانوادههای زندانیان نیازمند استان سمنان در اردوگاه زندان سمنان از آزادی ۶۷ زندانی واجد شرایط استان خبر داد.
وی همچنین با اشاره به توزیع ۶۳۵ بسته معیشتی میان خانوادههای زندانیان نیازمند همزمان با هفته قوه قضاییه در استان سمنان و گفت: در جریان بازدید هماهنگ قضات سراسر استان از زندانهای استان، مشکلات حقوقی و قضایی تمامی مددجویان به صورت مستقیم بررسی و دستورات لازم برای پیگیری درخواستهای آنان صادر شد.
رئیس کل دادگستری سمنان اعلام کرد: همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضاییه، ۱۳۰ نفر از قضات استان با حضور در زندانهای سراسر سمنان، ضمن دیدار چهرهبهچهره با تمامی مددجویان، پروندهها و درخواستهای آنان را به صورت مستقیم مورد بررسی قرار دادند.
اکبری افزود: این بازدیدها در راستای اجرای سیاستهای تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف تسریع در رسیدگی به مشکلات قضایی زندانیان انجام میشود و قضات حاضر با بررسی درخواستها، دستورات لازم را برای رفع مسائل حقوقی و قضایی آنان صادر کردند.
وی با قدردانی از همکاری انجمن حمایت از زندانیان و ادارهکل زندانهای استان گفت: در قالب اقدامات حمایتی انجامشده، ۶۳۵ بسته معیشتی میان خانوادههای نیازمند زندانیان استان توزیع شده که نقش مؤثری در کاهش مشکلات معیشتی این خانوادهها داشته است.
رئیس کل دادگستری سمنان با اشاره به نتایج بررسی پروندههای زندانیان در هفته قوه قضاییه تصریح کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، ۶۷ نفر از زندانیان واجد شرایط استان از زندانهای استان آزاد شدند.
اکبری تأکید کرد: بازدید مسئولان قضایی از زندانهای استان صرفاً به مناسبتهای خاص محدود نمیشود، بلکه این برنامهها به صورت مستمر در طول سال انجام میشود و در صورت احراز شرایط قانونی، از نهادهای ارفاقی همچون مرخصی، آزادی مشروط و سایر تأسیسات قانونی برای زندانیان استفاده خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در دوران جنگ تحمیلی سوم گفت: در آن مقطع، حدود ۴۳ درصد از زندانیان واجد شرایط از مرخصی قانونی بهرهمند شدند و توانستند در کنار خانوادههای خود حضور داشته باشند؛ اقدامی که علاوه بر اجرای صحیح قانون، در حمایت از بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی نیز مؤثر بود.
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