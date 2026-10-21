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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

کاهش ۱۶ درصدی سرقت در بیله‌سوار

کاهش ۱۶ درصدی سرقت در بیله‌سوار

بیله سوار- رئیس دادگستری شهرستان بیله سوار در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم بیله‌سوار از کاهش ۱۶ درصدی سرقت در هفت‌ماهه سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نعمتی، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان که با دستور کار بررسی و پیشگیری از جرم سرقت در اراضی پایاب خداآفرین و با حضور جوانمرد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل، برگزار شد، با ارائه گزارشی از وضعیت جرایم سرقت اظهار کرد: در هفت‌ماهه سال جاری، جرم سرقت در شهرستان بیله‌سوار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است؛ این آمار نشان‌دهنده اثرگذاری اقدامات پیشگیرانه و نظارتی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل نیز بر لزوم ارتقای ضریب حفاظتی اماکن دولتی، خصوصاً اموال موجود در اراضی پایاب خداآفرین، و نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: در صورت وقوع سرقت از اماکن دولتی، علاوه بر رسیدگی قضایی به جرم ارتکابی، با مسئولان مربوطه نیز مطابق مقررات برخورد خواهد شد و دستگاه‌ها موظف به رعایت الزامات حفاظتی هستند.

در ادامه، اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان با ارائه گزارش اقدامات دستگاه‌های متبوع، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، افزایش اقدامات پیشگیرانه، نظارت میدانی و برخورد قاطع با عوامل اصلی وقوع سرقت تأکید کردند.

کد مطلب 6984844

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