وصول بیش از ۳ میلیون یورو و دلار تعهدات ارزی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، وصول بیش از ۳ میلیون یورو و دلار از محل تعهدات ارزی حاصل از صادرات و واردات در استان همدان در راستای اجرای ماموریت دوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه و تاکیدات رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر پیگیری مستمر تعهدات ارزی و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار گرفته است.

دادستان همدان در این رابطه اظهار کرد: با همکاری ضابطان عام و خاص و شناسایی متعهدان ارزی حاصل از صادرات و واردات با مشارکت بانک‌های عامل و بانک مرکزی تاکنون حدود ۲۵ پرونده در اجرای تبصره ۲ ماده ۶ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شعب تخصصی تشکیل شده است و تعداد قابل توجهی پرونده نیز در ادارات تعزیرات حکومتی جریان دارد.

عباس نجفی افزود: به منظور تسریع در وصول تعهدات ارزی کارگروه تخصصی وصول این تعهدات با حضور معاون دادستان، بازپرس ویژه جرایم اقتصادی، ضابطان و نمایندگان بانک‌ها در معاونت دادستانی تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: در نتیجه پیگیری‌های مستمر این کارگروه در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۳ میلیون یورو و دلار با ارزش ریالی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان وصول و به چرخه اقتصادی بازگشته است.

دادستان همدان با تاکید بر تداوم نظارت بر اجرای تعهدات ارزی خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها در این حوزه با لحاظ مساعدت‌های قانونی برای بخش تولید همچنان ادامه خواهد داشت و با افرادی که از قوانین و مقررات سو استفاده کنند برخورد قاطع قانونی انجام می‌شود.