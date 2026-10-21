پوررهنما به نشان برنز دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز پایانی مسابقات پاراتکواندو در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مهدی پوررهنما در وزن ۸۰- کیلوگرم به نشان برنز دست یافت.

پوررهنما ابتدا «گانافین» از فیلیپین را شکست داد، اما در مرحله نیمه‌نهایی و در پیکار با علیرضا بخت، دیگر نماینده کشورمان، با وجود برتری در راند نخست، دو راند بعدی را واگذار کرد و به دیدار رده‌بندی رفت.

وی در این مرحله به مصاف «اسماعیل محمد» از عراق رفت و با برتری ۲ بر یک در راند شماری مدال برنز این دوره از بازی‌ها را از آن خود کرد.

رهنما دور قبل در هانگژو به مدال طلا دست پیدا کرده بود.

تیم ملی پاراتکواندو ایران تا کنون توسط امیرمحمد حقیقت‌شناس و آیلار جامی دو مدال طلا، زهرا رحیمی یک مدال نقره، پریماه تورانی، محمدطاها حسن‌پور، سعید صادقیان‌پور،مریم عبدالله‌پور و مهدی پوررهنما ۵ مدال برنز کسب کرده است. رزا ابراهیمی نیز در کسب مدال توفیقی نداشت