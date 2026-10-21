حضور مردم در میدان هیمنه آمریکا را به چالش کشید

حجت‌الاسلام حسین صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای خلقت حضرت آدم(ع)، همواره دو جبهه حق و باطل در برابر یکدیگر قرار داشته‌اند؛ جبهه اولیای الهی به فرماندهی خداوند متعال و جبهه اولیای طاغوت به سرکردگی شیطان که در طول تاریخ در تقابل با یکدیگر بوده‌اند.

وی افزود: در آیه ۲۵۷ سوره بقره آمده است که خداوند سرپرست مؤمنان است و آنان را از تاریکی‌ها به سوی نور خارج می‌کند، در حالی که سرپرستان کافران طاغوت هستند و آنان را از نور به سوی تاریکی‌ها می‌برند؛ این تقابل تاریخی در عرصه‌های مختلف ادامه داشته است.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: در تقابل میان جبهه حق و باطل، حضور و نقش‌آفرینی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید دستاوردهای این حضور برای جامعه تبیین شود تا مردم نسبت به آثار اقدامات خود آگاهی بیشتری پیدا کنند.

صفری تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مورد اشاره در این تقابل، به چالش کشیده شدن هیمنه و تصویر قدرت شکست‌ناپذیر آمریکا است؛ قدرتی که با وجود برخورداری از امکانات گسترده نظامی و بودجه‌های کلان دفاعی، در برابر اراده و مقاومت ملت‌ها با چالش مواجه می‌شود.

وی بیان کرد: آمریکا با برخورداری از توان نظامی گسترده، ناوهای هواپیمابر و تجهیزات پیشرفته، همواره تلاش کرده است قدرت خود را به نمایش بگذارد؛ اما به گفته وی، آنچه در نهایت سرنوشت تقابل‌ها را رقم می‌زند، صرفاً تجهیزات نظامی نیست، بلکه اراده، ایمان و مقاومت ملت‌ها نیز نقشی تعیین‌کننده دارد.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از نیروهای نظامی و مدافعان کشور، از جمله عواملی است که می‌تواند به تقویت روحیه نیروهای مسلح و افزایش توان ملی در مواجهه با تهدیدهای خارجی کمک کند.

صفری اضافه کرد: از دیگر موضوعات قابل توجه، اختلاف‌نظر و همراهی نکردن برخی متحدان آمریکا در تقابل نظامی با ایران است که از نگاه وی، نشان‌دهنده تغییراتی در مناسبات بین‌المللی و نحوه مواجهه کشورها با سیاست‌های واشنگتن است.

وی یادآور شد: به اعتقاد وی، تحولات سال‌های اخیر و افزایش انتقادها از عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی در سطح افکار عمومی جهان، بیانگر تغییر نگرش بخشی از مردم دنیا نسبت به سیاست‌های این دو بازیگر است.

کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به اهمیت نقش مردم در تحولات منطقه‌ای بیان کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی، از جمله دوران دفاع مقدس و درگیری‌های اخیر، حضور و پایداری خود را نشان داده‌اند و این روحیه مقاومت از مؤلفه‌های مهم هویت ملی و دینی جامعه به شمار می‌رود.

صفری تأکید کرد: برای ارزیابی تحولات و دستاوردهای هر تقابل، باید ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر گرفت و درباره ادعاهای مطرح‌شده نیز با تکیه بر اطلاعات معتبر و شواهد قابل بررسی قضاوت کرد.