آزمون دکتری تخصصی داروسازی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله کتبی این آزمون روز گذشته پنجشنبه 23 خرداد در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی Ph.D در رشته های سم شناسی، فارماکوگنوزی، شیمی دارویی، بیوتکنولوژی دارویی، فارماسوتیکس، داروسازی بالینی، برگزار شده است و برای نخستین بار نیز در رشته های داروسازی سنتی، کنترل دارو و اقتصاد و مدیریت دارو پذیرش دانشجو صورت می گیرد.

آزمون شفاهی بیستمین دوره پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در رشته های مختلف داروسازی پس از برگزاری آزمون کتبی برگزار خواهد شد و دو برابر ظرفیت پذیرش در صورت کسب حد نصاب برای آزمون شفاهی معرفی می شوند که زمان برگزاری این آزمون در زمان مقتضی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های مختلف داروسازی در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، شهیدبهشتی، گلستان، ارتش و انستیتو پاستور ایران 111 نفر تعیین شده و با توجه به آئین نامه ظرفیت مازاد 34 نفر نیز در ظرفیت مازاد پذیرش می شوند.