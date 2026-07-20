اسرائیل چگونه از بحران منطقه به نفع تجاوزاتش علیه غزه سوء استفاده کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در گزارشی تاکید کرد، در حالی که توجه جهان به جنگ بین آمریکا و ایران و پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز معطوف شده به نظر می‌رسد غزه از صدر اخبار بین‌الملل حذف شده است.

بر اساس این گزارش، واقعیت میدانی در داخل نوار غزه داستان متفاوتی را روایت می‌کند؛ حملات هوایی و ترورها، همراه با گسترش مناطق تحت اشغال اسرائیل، محدودیت‌های ورود کمک های غذایی و دارو و حملاتی که پلیس و نیروهای امنیتی فلسطین را هدف قرار می‌دهد، ادامه دارد.

این تجاوزات علیرغم توافقی که تل آویو با ضمانت‌های میانجیگران امضا کرده ادامه دارد. بر اساس توافق مذکور، رژیم صهیونیستی متعهد به توقف حملات، عقب‌نشینی از مناطق توافق شده و تسهیل ورود کمک های انسانی به نوار غزه می شود اما در روزهای اخیر سرعت حملات هوایی و ترورهای رژیم افزایش یافته و بمباران‌های هوایی و حملات توپخانه‌ای روزانه جان بسیاری از فلسطینی ها را می‌گیرد.

تداوم حملات هوایی و زمینی علیه غزه

یکی از وحشیانه ترین حملات زمانی رخ داد که یک ساختمان در شمال غرب شهر غزه هدف قرار گرفت و منجر به شهادت یک خانواده پنج نفره (پدر، مادر و سه فرزند) شد. در محله الزیتون نیز سه غیرنظامی در یک حمله هوایی دیگر به شهادت رسیدند و پیکر یک زن از چادر متعلق به آوارگان که هدف حمله توپخانه ای در شرق محله قرار گرفته بود پیدا شد.

تجاوزات اسرائیل به تداوم حملات علیه نوار غزه ختم نمی‌شود به طوری که عملا اشغال این باریکه در حال گسترش است. این در حالی است که بر اساس توافق‌نامه‌ امضا شده در اکتبر ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی در مرحله اول به عنوان مقدمه‌ای برای عقب‌نشینی تدریجی تنها در ۵۳٪ از خاک غزه باقی خواهد ماند اما این میزان به ۵۸ درصد افزایش یافت و سپس طبق گفته مقامات محلی از ۶۰ درصد فراتر رفت و کابینه بنیامین نتانیاهو متعهد شده است که آن را به ۷۰ درصد افزایش دهد.

گسترش مناطق تحت اشغال

خط زردی که به عنوان مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی در نوار غزه شناخته می شود مدام در حال جا به جا شدن است. حضور هر فلسطینی در این مناطق به عنوان تهدیدی علیه رژیم صهیونیستی تلقی می شود.

کاهش ورود کمک های انسانی

ورود کمک های انسانی نیز به شدت کاهش یافته است؛ نوار غزه روزانه به ۶۰۰ کامیون حامل این کمک ها نیاز دارد، در حالی که فقط ۱۹۰ تا ۲۵۰ کامیون به این منطقه وارد می شوند که ۳۰ تا ۳۵ درصد از این میزان را تشکیل می دهند.

۷۷ درصد از جمعیت نوار غزه از بحران غذایی شدید رنج می برد و ده ها هزار کودک و زن باردار به کمک های غذایی فوری نیاز دارند.

هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و پلیس

هدف قرار دادن نیروهای پلیس و برهم زدن نظم در نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی نیز ادامه دارد. حملات رژیم صهیونیستی به این نیروها صرفا حوادث پراکنده نیست بلکه الگویی عمدی با هدف تضعیف امنیت داخلی و دشوارتر کردن زندگی فلسطینی ها به شمار می رود.

در همین حین فعالان، روزنامه‌نگاران و امدادگران تلاش کرده‌اند تا غزه را از طریق یک کمپین در فضای مجازی که در ۱۶ ژوئیه به زبان‌های عربی و انگلیسی با هشتگ #TheyLiedYou آغاز شد، دوباره به کانون توجهات بازگردانند.