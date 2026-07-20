وضعیت بحرانی سایت کلاکولی؛ زباله رامسر منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، شراره کرمی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه پسماند شهرستان رامسر با اشاره به بازدید کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست از سایت مرکزی دفن زباله کلاکولی اظهار کرد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد لاگون ذخیره شیرابه این سایت به طور کامل مملو از شیرابه است و تخلیه و تصفیه فوری آن باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

وی افزود: در صورت جلوگیری نکردن از ورود شیرابه به محیط پیرامونی، آلودگی می‌تواند به بخش‌های بیشتری از عرصه‌های جنگلی، منابع آب و خاک گسترش پیدا کند و مخاطرات و بحران‌های زیست‌محیطی جدی را به همراه داشته باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رامسر با تشریح وضعیت سایت کلاکولی گفت: غیرفعال بودن خط پردازش، جداسازی دستی مواد قابل بازیافت، نبود آهک‌پاشی مناسب، دپوی حجم قابل توجهی از زباله‌های خشک دارای ارزش اقتصادی، نبود پوشش سطحی مناسب، پراکندگی زباله تا شعاع حدود ۲۰۰ متری خارج از سایت و احتمال رانش توده زباله در ضلع شمالی سایت از مهم‌ترین مشکلات موجود است.

کرمی ادامه داد: نبود مدیریت مناسب شیرابه و تخلیه آن به مناطق پایین‌دست و اراضی جنگلی، نبود مدیریت آب‌های سطحی و روان‌آب‌ها، تخریب فنس و پایه‌های حفاظتی در برخی نقاط و غیرفعال بودن باسکول نیز از دیگر نواقص زیست‌محیطی این مرکز است که باید در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

اقدامات فوری برای جلوگیری از گسترش آلودگی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رامسر با تأکید بر ضرورت اقدام فوری برای کنترل وضعیت موجود تصریح کرد: مدیریت آب‌های سطحی، جلوگیری از ورود آب باران به توده زباله، پمپاژ شیرابه از لاگون و انتقال آن به مخازن ذخیره یا واحدهای تصفیه، پایش مستمر کیفیت آب و خاک، ترمیم فنس‌های اطراف سایت، استقرار نماینده شهرداری در ساعات فعالیت، ثبت مشخصات خودروهای حمل زباله، توزین پسماندهای ورودی، پوشش مناسب روزانه زباله و آهک‌پاشی باید بدون وقفه انجام شود.

وی با بیان اینکه رصد سایت‌های مدیریت پسماند به صورت مستمر ادامه خواهد داشت، افزود: وضعیت این مراکز براساس برنامه زمان‌بندی از سوی کارشناسان محیط زیست پایش می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

کرمی همچنین بر ساماندهی پسماندهای عفونی تأکید کرد و گفت: نحوه مدیریت پسماندهای بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مطب‌ها و مراکز دامپزشکی باید مطابق ضوابط و با تأیید اداره حفاظت محیط زیست انجام شود.

وی با اشاره به نبود تصفیه‌خانه مرکزی فاضلاب در رامسر، ایجاد سایت تصفیه سپتاژ را یکی از نیازهای اساسی شهرستان دانست و افزود: استفاده از فناوری‌های نوین، شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتقای سیستم تصفیه شیرابه مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست، راهکار بلندمدت رفع مشکلات سایت کلاکولی است.

دادستان: مصوبات پسماند نباید روی کاغذ بماند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر نیز در این نشست با انتقاد از روند کند اجرای مصوبات حوزه پسماند اظهار کرد: جلسات متعددی درباره مدیریت پسماند برگزار شده اما همچنان مشکلات اساسی پابرجاست و بخشی از مصوبات هنوز وارد مرحله اجرا نشده است.

بهمن سام‌خانیان افزود: ساماندهی سایت دفن زباله کلاکولی و تعیین تکلیف انتقال زباله شهرستان رامسر به تنکابن باید هرچه سریع‌تر عملیاتی شود و دستگاه‌های مسئول نسبت به اجرای وظایف خود پاسخگو باشند.

وی با اشاره به وعده‌های گذشته برای حل این مشکل گفت: قرار بود وضعیت پسماند رامسر در ماه‌های گذشته تعیین تکلیف شود اما این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است.

دادستان رامسر همچنین بر لزوم تخصیص اعتبارات استانی و ملی تأکید کرد و افزود: مصوبات کارگروه پسماند نباید صرفاً در حد تنظیم صورت‌جلسه باقی بماند و لازم است خروجی جلسات در میدان عمل مشاهده شود.

فرماندار: تفکیک از مبدأ باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

فرماندار رامسر نیز با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت پسماند گفت: بخشداران موظف هستند اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ را در روستاها بر اساس دستورالعمل استانداری پیگیری کرده و گزارش عملکرد خود را به صورت مستمر ارائه دهند.

مسلم قبادیان افزود: شهرداری‌ها نیز باید این طرح را در شهرها با جدیت اجرا کنند، زیرا تفکیک زباله از مبدأ می‌تواند دست‌کم یک‌سوم از حجم زباله تولیدی شهرستان را کاهش دهد.

وی با اشاره به افزایش حجم زباله در فصل حضور گردشگران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پسماند تولیدی توسط مسافران بدون تفکیک است و مدیریت این حجم از زباله نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر است.

قبادیان با بیان اینکه تجربه برخی مناطق در کاهش تولید زباله قابل استفاده است، گفت: با آماده شدن سایت تنکابن، پسماند شهرستان رامسر به این مرکز منتقل خواهد شد و این موضوع بخشی از مشکلات موجود را کاهش می‌دهد.

بهسازی کلاکولی نیازمند ۷۰ میلیارد تومان اعتبار است

شهردار رامسر نیز با اشاره به سابقه فعالیت سایت کلاکولی اظهار کرد: این سایت از سال ۱۳۷۹ در اختیار شهرستان قرار گرفته اما با وجود گذشت ۲۵ سال همچنان با مشکلات زیرساختی روبه‌رو است.

مصطفی گلجاری‌مقدم افزود: طرح بهسازی سایت توسط مشاور تهیه شده و برای اجرای فاز نخست آن حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.

وی ادامه داد: شهرداری تاکنون حدود ۶ میلیارد تومان برای ساماندهی سایت هزینه کرده و تنها هزینه نگهداری ماهانه این مرکز حدود ۸۰۰ میلیون تومان است که تأمین آن فشار مالی قابل توجهی بر مدیریت شهری وارد می‌کند.

شهردار رامسر با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه پردازش پسماند گفت: اجرای پروژه بهسازی، جذب اعتبارات استانی و ملی و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند زمینه حل ریشه‌ای مشکلات سایت کلاکولی را فراهم کند.

گلجاری‌مقدم خاطرنشان کرد: همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها برای ساماندهی وضعیت پسماند ضروری است و با تحقق این همکاری‌ها می‌توان روند بهسازی سایت و مدیریت اصولی پسماند شهرستان را تسریع کرد.