نکونام: تراکتور مدعی قهرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تراکتور مقابل صنعت نفت آبادان، گفت: تیم حریف تغییراتی در کادر فنی داشته و در آخرین بازی خود در خانه به پیروزی رسیده است. قطعاً باید با تمرکز بالا و شروعی خوب وارد بازی شویم تا بتوانیم به موفقیت برسیم. موضوع مهم برای تیم ما این است که روی بازی‌ها تمرکز داشته باشیم و تمرکزمان فقط روی مسابقات باشد، نه مسائل دیگر.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور درباره اینکه دیدار پیش رو آخرین بازی علیرضا بیرانوند پیش از اعزام به خدمت سربازی است، بیان کرد: علیرضا بیرانوند در این مدت به ما کمک کرده و تمام تلاشش را می‌کند تا مانند سال‌های گذشته بهترین عملکرد را داشته باشد. تمام تمرکز او روی موفقیت تراکتور است. اگر از تیم جدا شود، برایش آرزوی موفقیت می‌کنیم تا بازگردد و از دروازه تیم بزرگ تراکتور محافظت کند. ما پارسا جعفری را داریم و به او اعتماد کامل داریم. او یکی از بهترین دروازه‌بانان کشور است و با او ادامه می‌دهیم.

نکونام در پاسخ به این سؤال که آیا حواشی از نظر فنی روی عملکرد تیم تأثیر می‌گذارد، گفت: حواشی در فوتبال ما از خود فوتبال جلوتر رفته است. سعی کردم از روز اول حواشی را از بازیکنان و کادر فنی دور کنم؛ چراکه برای این کار وقت نداریم. در برخی مواقع ناخواسته درگیر حواشی شده‌ایم. کاملاً بر این باورم که حاشیه، چه به نفع ما باشد و چه به ضررمان، قطعاً تیم را درگیر می‌کند. به بازیکنان گفته‌ام که تمام تمرکزشان باید از نظر فنی روی تیم باشد و درگیر مصاحبه‌ها نشوند. هر اتفاقی که خارج از زمین رخ دهد، حاشیه محسوب می‌شود و مشکل ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: دشمنانی هم داریم که طبیعی است از گرفتار شدن ما در حاشیه خوشحال شوند. با مدیریت باشگاه صحبت کردیم تا بازیکنان را حفظ کنیم و آن‌ها را از حواشی دور نگه داریم. برخی اتفاقات در فوتبال ناخواسته رخ می‌دهد، اما تعداد این اتفاقات عجیب‌ و غریب در فوتبال ایران بیش از حد زیاد است. ما در این زمینه صددرصد موفق بوده‌ایم؛ چراکه اگر همکاری بین باشگاه، کادر فنی و بازیکنان وجود نداشته باشد، ذهن بازیکن درگیر می‌شود. ما توانستیم این مسائل را از بازیکنان دور کنیم.

نکونام در پاسخ به پرسشی درباره نحوه بازی تیم که به گفته خبرنگار، مطابق انتظار هواداران نیست، اظهار داشت: این همان تیمی است که پیش از بازی با استقلال خوزستان شرایط خوبی داشت. من همان زمان هم گفتم که تیم در شرایط ایده‌آل نیست. نکته مهم این است که ببینید با چه تیم‌هایی بازی کرده‌ایم. با شباب الاهلی و الشمال قطر بازی کردیم که هر دو ۱۱ بازیکن خارجی داشتند. با استقلال هم بازی کردیم و شرایط این تیم‌ها را می‌دانید. در نشست خبری قبلی توضیح دادم و سؤال شما تکراری است.

وی ادامه داد: باید بازی‌هایی را که انجام داده‌ایم بررسی کنید و ببینید شرایط تیم‌های حریف چگونه بوده است. دو بازی خارج از خانه در شرایط آب‌وهوایی سنگین و با سفرهای طولانی داشتیم. در بازی با استقلال، کیفیت تیم ما خوب بود و مقابل استقلال خوزستان عملکرد خوبی نداشتیم. من به‌عنوان مربی حواسم به تیم است. پیش از شروع لیگ هم گفتم در روزی که نتیجه گرفتیم یا مساوی کرده‌ایم هم گفته‌ام، هر مربی سبک و سیاق خودش را دارد و براساس آن یارگیری می‌کند تا تیمش موفق شود. تیم ما بالانس نیست و به نیم‌فصل نیاز داریم.

سرمربی تراکتور تأکید کرد: تمام شرایط و برنامه‌ریزی ما بر این اساس است که حداکثر امتیازات را تا نیم‌فصل کسب کنیم و پس از آن شرایط را بهتر کنیم. اگر مهدی ترابی و مهدی هاشم‌نژاد در تیم بودند، شرایط فوتبالی ما متفاوت می‌شد. به گفته خود بازیکنان، ۶۰ درصد قهرمانی تراکتور به توانایی این دو بازیکن مربوط بود.

وی افزود: باز هم تکرار می‌کنم؛ آسانی، کوشکی و اسلامی را در نظر بگیرید و دو نفر از آن‌ها را کنار بگذارید، سپس نتیجه را ببینید. همین موضوع درباره محبی، بیفوما و اورونوف نیز صدق می‌کند. ما دو ستاره تیممان را از دست دادیم و بازیکن جایگزین نداشتیم و جذب نکردیم؛ بنابراین قطعاً به مشکل می‌خوریم. در فوتبال ایران چند بازیکن ستاره برای قهرمانی داریم؟ بازیکنان خوب، با احترام به همه، زیاد هستند؛ اما منظورم بازیکنانی است که بتوانند سرنوشت قهرمانی را تعیین کنند. آسانی یک نیمه مقابل ما حضور نداشت؛ چه اتفاقی رخ داد؟ یا در بازی با تیم قطری که روی نیمکت نشسته بود، شرایط چگونه بود؟ بازیکنانی هستند که از نظر فنی می‌توانند سرنوشت بازی را تغییر دهند.