برد شیرین تراکتور در هفته دهم لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های تراکتور و صنعت نفت آبادان از هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور عصر پنجشنبه سی ام مهر ماه در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار شد.

دقیقه ۵ بازی بیرانوند بدلیل بدلیل مصدومیت از زمین بازی خارج و به جای وی پارسا جعفری وارد میدان شد.

دقیقه ۱۰ بازی نفوذ سعید کریم آذر به محوطه جریمه تیم نفت و شوت این بازیکن با اختلاف اندک به بیرون رفت که کمک داور اعلام آفساید کرد.

دقیقه ۳۳ بازی سعید کریم آذر دوباره دروازه نفت آبادان را به خطر انداخت که موفق به گلزنی نشد.

در پایان نیمه نخست بازیکنان ۲ تیم با نتیجه بدون گل به رختکن رفتند.

با شروع نیمه دوم شاگردان نکونام علی رغم مالکیت توپ و میدان بازی رو به جلو را در برنامه داشتند و چندین موقعیت خلق کردند که نتوانستند دروازه نفت آبادان را باز کنند.

دقیقه ۵۳ نفوذ بازیکن تیم مهمان به پشت محوطه جریمه تراکتور با عکس العمل فرشاد فرجی همراه بوده و توپ به بیرون رفت.

دقیقه ۷۵ بازیکنان تراکتور با نفوذ به محوطه تیم صنعت نفت آبادان موقعیت گلزنی خلق کرده و امیرحسین حسین زاده موفق شد شوت فرشاد فرجی را پس از ریباند به گل نخست تراکتور تبدیل کند.

در ادامه بازی دقیقه ۸۲ داور با اعتراض بازیکنان تراکتور که معتقد به خطای هند بودند به var رفته و پنالتی را تایید کرد که شهریار مغانلو پشت توپ ایستاده و گل دوم تراکتور را بدست آورد.

دقیقه ۹۳ بازی شوت محکم مهاجم تیم نغت آبادان را پارسا جعفری در ۲ مرحله مهار کرده و مورد تسویق تماشاگران شد.

دقیقه ۹۴ گل سوم تراکتور با ضربه برگردان مسعود زائر کاظمین به ثمر رسید.

ترکیب تراکتور

علیرضا بیرانوند(پارسا جعفری)، شجاع خلیل زاده، اودیلیون زامروبوکوف(تومیسلاو استراکال)، سید مهدی حسینی(امیرعلی خرمی)، تیبور هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی فر، محمد نادری، فرشاد فرجی، شهریار مغانلو(مسعود زائر کاظمین)، سعید کریم آذر(مهدی شیری) و امیر حسین حسین زاده

ترکیب صنعت نفت آبادان

احمد گوهری، محمد آقاجانپور(امیرحسین کولیان)، علی طاهران، محسن صیفی، خشایار زبرجد، طالب ریکانی، میثم تیموری، محمد عباسی(رضا رضایی)، میثم تهی دست، محمدحسین فلاح و متین کریم زاده(میلاد شیخ فخرالدینی)

قضاوت این بازی را حسین زمانی، علیرضا ایلدروم، مرتصی سلمان نژاد، مهرداد خسروی و بابک داوری به عنوان ناظر داوری برعهده داشتند.

در طول بازی سید مهدی حسینی، شهریار مغانلو از تیم تراکتور و علی طاهران از تیم صنعت نفت آبادان کارت زرد دریافت کردند.