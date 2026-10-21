پیروزی آکومُد اردبیل در مقابل سپیدرود رشت در لیگ ۲ فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، ، تیم‌های آکومُد اردبیل و سپیدورد رشت در چارچوب هفته نخست مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور در ورزشگاه تختی اردبیل به مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار حساس در حالی به میزبانی اردبیلی‌ها برگزار شد که بر اساس تصمیم سازمان لیگ، این مسابقه بدون حضور تماشاگران و پشت درهای بسته پیگیری شد.

دو تیم در طول ۹۰ دقیقه تلاش زیادی برای دستیابی به گل برتری انجام دادند و نمایشی نزدیک داشتند، اما در حالی که مسابقه به لحظات پایانی خود نزدیک می‌شد، تیم آکومُد اردبیل موفق شد در دقیقه ۹۰ قفل دروازه‌ها را بشکند و با ثمر رساندن گلی سرنوشت‌ساز، تکیه‌گاه خود را برتری بخشد. گل توسط شاهین بالاجایی به ثمر رسید.

با این نتیجه، آکومُد اردبیل در نخستین گام خود در فصل جدید رقابت‌ها با نتیجه یک بر صفر از سد سپیدورد رشت گذشت و توانست سه امتیاز کامل و حیاتی این دیدار خانگی را به نام خود ثبت کند تا شروعی امیدوارکننده در جدول لیگ دسته دوم داشته باشد.