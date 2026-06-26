به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی، در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با تأکید بر جایگاه تیم ملی به عنوان سرمایه غرور و افتخار ملت ایران، واکنش‌های اخیر برخی جریان‌های مخالف نظام علیه تیم ملی فوتبال را محکوم کرد و نوشت: تیم ملی هر کشور سرمایه غرور مقدس هر ملت است. آحاد ملت با هر مشربی به تیم خود افتخار می‌کنند و پیروزی آنها آرزوی قلبی آحاد ملت است.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل و امام جمعه اردبیل با انتقاد شدید از مواضع سلطنت‌طلب‌ها در قبال تیم ملی فوتبال کشورمان افزود: سلطنت‌طلب‌ها تنها اپوزیسیونی در تاریخ ورزش و سیاست هستند که به تیم ملی کشور خودشان بدترین فحش‌ها را نثار کردند.

آیت الله عاملی با اشاره به تلاش‌های برخی جریان‌های مخالف برای ایجاد شکاف میان ملت و قهرمانان ورزشی تصریح کرد: آنها به ملت ما می‌گویند به پیروزی تیم ملی خوشحال نباشید؛ تا حال دیده نشده اپوزیسیونی، ملت خود را از قهرمانان ورزشی آن ملت جدا کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل در پایان این پیام توئیتری خاطرنشان کرد: با این افتضاح ثابت کردند آنها خودشان از ملت جدا هستند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اخیراً برخی جریان‌های مخالف نظام در فضای مجازی و رسانه‌های معاند، هجمه‌هایی را علیه تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و قهرمانان ورزشی کشور راه انداخته‌اند