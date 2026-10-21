به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی با اشاره به اجرای سی‌وسومین مانور سراسری طرح مهتاب اظهار کرد: این مانور با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، مقابله با استفاده غیرمجاز از برق و ارتقای دقت در پایش و کنترل شبکه توزیع، با مشارکت اکیپ‌های عملیاتی در حوزه ستادی شرکت برگزار شد.

فعالیت ۳۶ اکیپ عملیاتی در مانور طرح مهتاب

وی افزود: در این مانور، ۳۶ اکیپ عملیاتی در بخش‌های شناسایی و جمع‌آوری برق غیرمجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور و سایر اقدامات مرتبط فعالیت کردند تا روند شناسایی تخلفات و بهبود وضعیت شبکه با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با تشریح نتایج این عملیات بیان کرد: در جریان اجرای مانور، ۱۴۹ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد. همچنین ۲۲۰ متر کابل مربوط به محل‌های دارای برق غیرمجاز جمع‌آوری و چهار دستگاه ماینر نیز کشف و جمع‌آوری شد.

نصب انشعاب‌های جدید و تعویض کنتورهای معیوب

جمشیدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش توسعه و اصلاح شبکه ادامه داد: در جریان این مانور، ۱۴۴ مورد انشعاب جدید و ۷۱ مورد انشعاب غیردائم نصب شد. همچنین هفت دستگاه شمارشگر نصب و ۱۰۵ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد.

وی نصب ۵۵ مورد فیوز محدودکننده را از دیگر اقدامات انجام‌شده در این عملیات برشمرد و گفت: تست ۲۹ انشعاب کشاورزی و ۲۸ انشعاب مربوط به مساجد و اماکن مذهبی نیز در چارچوب این مانور انجام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان اضافه کرد: در جریان این عملیات، سه مورد برق غیرمجاز مربوط به دست‌فروشان و خودروهای سیار نیز شناسایی و جمع‌آوری شد.

اجرای سی‌وسومین مانور سراسری طرح مهتاب با هدف مقابله با استفاده غیرمجاز از برق، کاهش تلفات انرژی و بهبود پایش و کنترل شبکه توزیع برق در حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان انجام شد.