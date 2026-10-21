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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰

رزمایش ۵۰ هزار نفری جانفدایان در شهرستان دلیجان

رزمایش ۵۰ هزار نفری جانفدایان در شهرستان دلیجان

دلیجان- در این ویدئو رزمایش ۵۰ هزار نفری جانفدایان در شهرستان دلیجان را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6985825

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