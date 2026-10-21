https://mehrnews.com/x3dpyS ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰ کد مطلب 6985825 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰ رزمایش ۵۰ هزار نفری جانفدایان در شهرستان دلیجان دلیجان- در این ویدئو رزمایش ۵۰ هزار نفری جانفدایان در شهرستان دلیجان را ملاحظه می کنید. دریافت 16 MB کد مطلب 6985825 کپی شد مطالب مرتبط آوردگاه حماسه در سرزمین آفتاب؛ طنین اقتدار در رزمایش جانفدا روایت اراکیها از حضور در حماسه جانفدایان طنین حماسه و اقتدار جانفدایان اراکی در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها دلیجان جانفدایان ایران مشارکت مردمی
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