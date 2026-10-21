https://mehrnews.com/x3dppp ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵ کد مطلب 6985409 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵ روایت اراکیها از حضور در حماسه جانفدایان اراک- در این ویدئو روایت اراکیها از حضور در حماسه جانفدایان را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6985409 کپی شد مطالب مرتبط طنین حماسه و اقتدار جانفدایان اراکی در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب آوردگاه حماسه در سرزمین آفتاب؛ طنین اقتدار در رزمایش جانفدا رزمایش جان فدای ایران در اراک رزمایش ۵۰ هزار نفری جانفدایان در شهرستان دلیجان مردم سرزمین آفتاب در بزنگاههای انقلاب جان فدای ایران میکند برچسبها اراک جانفدا مشارکت مردمی
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