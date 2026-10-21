اجرای عملیات بیولوژیک در ۶۰ هکتار از مراتع استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر ، شهامت هدایت اظهار کرد: در راستای حفاظت، احیا و تقویت پوشش گیاهی مراتع، عملیات بیولوژیک در سطح ۶۰ هکتار از مراتع استان اردبیل به‌صورت بذرپاشی اجرا شد.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای عملیات بیولوژیک در مراتع افزود: این اقدامات نقش مؤثری در تقویت پوشش گیاهی، افزایش توان تولیدی مراتع، جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ رطوبت خاک و مقابله با تخریب سرزمین دارد و زمینه را برای احیای مراتع و بهبود شرایط زیست‌محیطی فراهم می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اشاره به ضرورت توسعه اقدامات احیایی در عرصه‌های منابع طبیعی تصریح کرد: اجرای عملیات بذرپاشی با هدف کمک به استقرار و توسعه گونه‌های گیاهی مرتعی، افزایش پایداری اکوسیستم‌های طبیعی و استفاده اصولی و پایدار از ظرفیت مراتع استان انجام شده است.

هدایت خاطرنشان کرد: اجرای این عملیات در راستای تأکیدات رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جلسه مدیران و با هدف تقویت برنامه‌های حفاظتی و احیایی در عرصه‌های منابع طبیعی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان بر تداوم اجرای طرح‌های احیایی و بیولوژیک در مراتع استان تأکید کرد و گفت: حفاظت از پوشش گیاهی و احیای مراتع، علاوه بر حفظ خاک و منابع آب، نقش مهمی در پایداری محیط‌زیست، کاهش آثار خشکسالی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده دارد.